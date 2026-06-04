Химия объединяет: на «Метафраксе» наградили лучших работников

«Золотой фонд» компании «Метафракс Кемикалс» — сотрудники, отработавшие на предприятии 40 и более лет.

Профессиональный праздник – День химика – сотрудники компании «Метафракс Кемикалс» традиционно встретили чествованием лучших работников. Праздничный вечер прошел во Дворце культуры «Энергетик» и собрал гостей, партнёров, сотрудников и ветеранов предприятия.

«Научить молекулу работать эффективно – искусство!»

Открывая торжественный вечер, управляющий директор по производству Альберт Худайбирдин отметил, что несмотря на вызовы времени, компания продолжает движение вперед, наращивая опыт, компетенции, укрепляя сотрудничество с социальными и бизнес-партнерами, продолжая стратегию развития территорий присутствия:

- Создать молекулу - лишь начало. Научить её работать правильно, безопасно, эффективно – настоящее искусство. «Метафракс» овладел им в совершенстве. В профессиональный праздник - День химика - хочу поблагодарить всех работников предприятия за профессионализм, ответственность и приверженность родному предприятию. Спасибо нашим дорогим ветеранам за опыт и крепкие традиции. Поздравляю всех с праздником! Здоровья, добра и благополучия.

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После теплых слов поздравлений аплодисменты в зале еще долго не смолкали. На сцене сотрудники приветствовали коллег, получивших высокие награды.

«Каждый работник – часть большой команды!»

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и большой личный вклад в развитие компании руководитель вручил удостоверение звания «Почётный химик» аппаратчику сушки производства полиорганики и многоатомных спиртов (ПОМС) Галине Гордеевой.

Почётными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Худайбирдин наградил технического директора компании Константина Ардашева, начальника цеха аммиака Дениса Архипова, токаря производства по обслуживанию и ремонту оборудования в технологических цехах (ПОРОТЦ) Дмитрия Овчарова.

Поздравить химиков с профессиональным праздником на сцену поднялся депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Мазлов:

- Мне особенно приятно поздравить коллектив, которому я по-настоящему очень многим обязан. Коллектив, который на протяжении всей своей истории показывал высочайший профессионализм, где каждый работник является частью единой сильной команды. Для «Метафракса» важен как школьник, который только планирует связать свою жизнь с химией, так и ветеран, который отдал десятки лет родному предприятию. Уверен, что компания преодолеет все сложности и продолжит создавать ещё более яркую историю успеха. Таким я знаю «Метафракс» уже много лет, таким он будет и завтра, и в очень далёком будущем.

Благодарственные письма губернатора Пермского края Алексей Мазлов вручил:

- лаборанту химического анализа производства ПОМС Елене Скачковой,

- аппаратчику синтеза цеха формалина Сергею Предеину,

- заместителю начальника цеха водоснабжения и водоотведения (ВиВ) Владимиру Соколову,

- начальнику отдела охраны труда Юлии Терёхиной,

- аппаратчику конверсии производства метанола Владимиру Фионину,

- пропарщику цеха подготовки и ремонта железнодорожного транспорта (ЦПРТ) Евгению Черемных,

- ведущему инженеру производственно-технического отдела Александру Щепину.

Почетные грамоты и благодарности

Почётными грамотами Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края награждены:

- начальник сектора по работе с персоналом Лариса Мамаева,

- аппаратчик конверсии производства метанола Сергей Нерезов,

- слесарь-ремонтник ПОРОТЦ Сергей Присмотров,

- начальник смены производства ПОМС Сергей Сычков,

- ведущий специалист по АСУТП отдела автоматизации и метрологии Ильдар Фахрутдинов,

- оператор котельной цеха аммиака Олег Щёголев,

- ведущий бухгалтер отдела по обработке первичных документов Ирина Гречкосей.

Сотрудники «Метафракс Кемикалс», награжденные региональными наградами

Торжественную церемонию продолжили награды «Росхим». Почётные грамоты Альберт Худайбирдин вручил начальнику участка транспортно-хозяйственного цеха (ТХЦ) Исламу Ахметзянову и аппаратчику сушки производства ПОМС Юрию Мальцеву.

Благодарностей компании удостоены:

- ведущий инженер ЦПРТ Артём Андрюков,

- заместитель директора завода «Аммиак-Карбамид-Меламин» Николай Антоневич,

- начальник участка цеха электроснабжения (ЦЭС) Евгений Валяев,

- мастер смены парогазоцеха Дмитрий Докукин,

- начальник лаборатории ЦПЛ Светлана Корякова,

- заместитель начальника цеха ВиВ Владимир Соколов,

- аппаратчик подготовки сырья и отпуска продукции производства метанола Максим Сухих,

- старший мастер участка цеха по обслуживанию и ремонту автоматизированных систем управления и средств измерения (ЦОРАСУ) Александр Черняев,

- слесарь-ремонтник ПОРОТЦ Александр Галочкин,

- начальник отдела консолидированного планирования, бюджетирования и контроля ремонтов Ольга Шарова.

«Золотой фонд» компании

Традиционные корпоративные награды АО «Метафракс Кемикалс» вручил заместитель директора по коммерции Андрей Давыдов. В этом году в Книгу Почета компании занесены имена мастера отделения ПОРОТЦ Алексея Егорова и аппаратчика синтеза цеха формалина Радика Тимершина.

Звание «Почётный ветеран труда «Метафракс Кемикалс» за многолетний труд, верность выбранному делу и высокое профессиональное мастерство присвоено:

- начальнику ПОРОТЦ Олегу Витютневу,

- лаборанту химического анализа центральной производственной лаборатории Римме Давлетовой,

- аппаратчику перегонки производства метанола Андрею Кияку,

- главному технологу цеха формалина Андрею Поролло,

- инженеру ЦОРАСУ Виктору Тюрину.

Нескончаемыми аплодисментами собравшиеся приветствовали на сцене коллег, проработавших в компании 40 и более лет, их имена вошли в «Золотой фонд» предприятия:

- оператора проектного отдела Ирину Мансурову,

- ведущего инженера-конструктора проектного отдела Валентину Гарейшину,

- инженера отдела технического развития Светлану Костину,

- аппаратчика сжигания производства ПОМС Елену Токареву,

- рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий производства ПОМС Юрия Тищенкова,

- аппаратчика производства ПОМС Таипа Назамова,

- весовщика ТХЦ Любовь Муратову,

- слесаря-электрика ЦЭС Виктора Швецова,

- мастера участка ЦОРАСУ Веру Ардавичус,

- слесарей по КИПиА ЦОРАСУ Софью Сауербаеву, Ольгу Кудреватых, Алексея Лестова, Игоря Посадских,

- водителя автомобиля ТХЦ Георгия Добрынина,

- лаборанта ЦПЛ Римму Давлетову,

- инженера отдела строительного контроля Светлану Турову,

- ветерана предприятия Антонину Мудрую.

Большой вклад губахинских химиков в развитие химической отрасли отметил председатель краевой организации Росхимпрофсоюза Алексей Клейн. Поздравив коллектив компании, он вручил почётные знаки Росхимпрофсоюза II степени ведущему специалисту отдела имущественных и земельных отношений Галине Антоновой и мастеру смены ЦПРТ Ирине Смышляевой.

Тепло поздравил и поблагодарил химиков глава Губахинского округа Николай Лазейкин. Он наградил почётной грамотой округа главного специалиста отдела строительного контроля Павла Ковшарова.

Традиционно завершил торжественную часть праздника гимн компании «Метафракс Кемикалс».