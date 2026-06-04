Вышел из такси в центре города и исчез: пропавшего в мае жителя Нытвы нашли мертвым

Михаила Азанова искали с 19 мая. Фото: личная страница погибшего ВКонтакте

- Найден, погиб, выражаем соболезнование родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда «Регион59» к посту о пропавшем 40-летнем жителе Нытвы Михаиле Азанове.

Михаил Азанов пропал, напомним, еще 19 мая. Как сообщали волонтеры, в тот вечер он вышел из такси у магазина «Пятерочка» в центре Нытва и с тех пор перестал выходить на связь.

Спустя почти две недели, 30 мая, волонтеры сообщили, что Михаила нашли погибшим. Что с ним случилось, добровольцы не сообщают. Но по информации источника, знакомого с ситуацией, криминала в смерти Михаила нет. Он утонул. Его тело достали из воды вечером 30 мая.

В соцсетях пишут, что Михаила Азанова знали многие нытвенцы. О нем отзываются как о добром человеке. В память о Михаиле на его странице в соцсети появился музыкальный видеоролик, сделанный близкими из его фотографий.

Тем временем в Перми почти год ищут 24-летнюю Эльвиру Халилову. 14 августа 2025 года около 23.00 она ушла из дома в микрорайоне Южный, где живет вместе со старшим братом, и перестала выходить на связь.

Перед уходом Эля сказала, что пойдет в гости к подруге Алисе – она живет в доме напротив. Но, как выяснится позже, к ней Эльвира так и не пришла. В свое время девушку активно искали волонтеры, полицейские, знакомые, но никаких зацепок не нашли. Не обошлось и в этой истории без странностей. Об этом читайте в нашем ранее опубликованном материале.

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