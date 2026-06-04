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Звезды4 июня 2026 7:50

«Текст пьесы не читал – боюсь»: в пермском ТЮЗе ставят спектакль «Рыцари сорока островов» по роману Лукьяненко

В Пермь приедет автор романа «Ночной Дозор» Сергей Лукьяненко
Елена ТРЕТЬЯКОВА
В театре идут репетиции спектакля. Фото: Пермский ТЮЗ.

В театре идут репетиции спектакля. Фото: Пермский ТЮЗ.

16 июня в Пермском ТЮЗе состоится премьера спектакля «Рыцари сорока островов» (12+) по книге Сергея Лукьяненко. Инсценировку создала Олеся Лихачева.

По сюжету, подросток Дима, прогуливаясь в парке, встречает фотокорреспондента, который предлагает ему сфотографироваться для журнала. После фотовспышки наступила темнота… А потом парнишка попадает на один из сорока островов архипелага, которые соединены между собой мостами. Этот полигон с островами построили инопланетяне. Они похищают детей от 7 до 17 лет, чтобы изучать землян и их чувства.

Дети должны следовать правилам Игры, для победы в которой нужно захватить все сорок островов. Победители смогут вернуться домой. И поскольку каждый хочет попасть домой к родным и близким, каждому приходится сражаться и убивать. Перед подростками встает непростой выбор: стать убийцей либо быть убитым.

Именно с романа «Рыцари сорока островов» началась популярность Сергея Лукьяненко. Это уже потом были «Лорд с планеты Земля», «Дозоры»… На эту постановку театр получил официальное разрешение от писателя. Более того, он сам собирается приехать на премьеру, говорит, что ему интересно посмотреть, что получится.

«Это не моя переработка в пьесу, они делали сами. По старой книжке, а не по новому сценарию, разумеется. Текст пьесы у меня есть. Не читал - боюсь. :) Что получится - не знаю. Но театр это театр, со своей условностью», - написал Лукьяненко у себя на странице.