Где пермякам отдохнуть от городского шума и погулять на природе

Пермяки приходят на экотропы, чтобы отдохнуть от городской суеты. Фото: т-г канал Эдуард Соснин.

- Отходишь 100 метров от оживленного бульвара Гагарина, спускаешься вниз по лестнице - и ты в удивительном зеленом раю! Рядом бежит водопад, журчит речка, бьет родник, поют птицы, плавают уточки и воздух свежий, как за городом! А на площадке у реки все обустроено, чтобы неспешно насладиться природой и тишиной: стоят лавочки, качели, тумбы… Почти всегда они заняты: пермяки приходят сюда почитать книги, пообщаться и даже поработать, - говорит пермячка, которая каждый день гуляет в долине парка имени известного уличного художника Александра Жунева.

Парк Жунева - это часть проекта «Зеленое кольцо», который предусматривает создание в долинах малых рек единого водно-зеленого каркаса города Перми. А сам проект объединяет несколько локаций - Черняевский лес, долины рек Егошихи и Данилихи, парк Балатово, Егошихинский мемориальный парк и набережную Камы. В каждом парке есть все для безопасного отдыха - камеры видеонаблюдения, освещение, скамейки и пешеходные дорожки на металлических и деревянных настилах.

Егошихинская долина

Здесь обустроено 4 км маршрутов и 5 парков, каждый со своей особенностью.

В парке «Разгуляй» экотропа проходит в месте зарождения Перми. Рядом с ней расположен визит центр «Егошиха» по адресу: ул. Разгуляйская, 3в.

В парке «Пермский период» маршрут проходит вблизи обнажения медистых песчаников пермского периода, расположены видовые площадки на долину реки и «Летающий лыжник».

В парке «Городские горки» по адресу: бульвар Гагарина, 44в, недавно открылся визит-центр, оборудована современная детская площадка, установлены «домики» для насекомых.

В парке имени уличного художника Александра Жунева установлен арт-объект в виде яркой гусеницы из покрышек, обустроены площадки для отдыха у воды.

В парке «Зеленка» - зоны отдыха с качелями и воркаутом, площадка для выгула собак.

В парки Егошихинской долины есть 15 входов, посмотреть которые можно на карте, опубликованной на сайте зеленое-кольцо.рф.

В каждом парке есть все для безопасного отдыха - камеры видеонаблюдения, освещение, скамейки и пешеходные дорожки. Фото: т-г канал Эдуард Соснин.

Егошихинский мемориальный парк

Старейший некрополь Перми, основанный во второй половине XVIII века, находится между рекой Егошихой и ее притоком - рекой Стикс. Здесь сохранились старинные надгробия, овеянные тайнами и легендами.

На территории парка - 53 вида древесно-кустарниковых растений и 64 вида птиц, из которых 35 гнездятся. Здесь можно встретить рябинника, белобровика, зяблика, обыкновенную горихвостку и мухоловку-пеструшку, а также редкие и исчезающие виды, включенные в Красную книгу Пермского края: воробьиный сыч, ястребиная сова.

Вход недалеко от Разгуляя, со стороны Северной дамбы.

Проект «Зеленое кольцо» предусматривает создание в долинах малых рек единого водно-зеленого каркаса города Перми. Фото: т-г канал Эдуард Соснин.

Долина реки Данилихи

Протяженность этой малой реки города - 11 км. Данилиха берет начало в болотистой местности возле железнодорожной станции Бахаревка и впадает в реку Каму рядом с заводом им. Дзержинского.

Здесь создано три парка: Каменских, на ул. Подгорной и «Серебрянский». На природных территориях обустроены деревянные экотропы, вело-пешеходные дорожки, смотровые, детские и спортивные площадки.

Парк Каменских находится между улицами Плеханова и Крисанова. Здесь обустроены две большие детские зоны, воркаут-площадка, визит-центр, деревянные лесенки и переходы через реку.

Парк на ул. Подгорной находится между ш. Космонавтов и ул. Крылова. Со смотровых площадок можно полюбоваться богатством растительного и животного мира.

Парк «Серебрянский» находится в микрорайоне Краснова. Это самый большой парк в долинах малых рек, его площадь около 27 га. На территории проложена кольцевая экотропа, множество видовых площадок, детские и спортивные зоны.

В парки долины реки Данилихи есть 16 входов, посмотреть которые можно на карте, опубликованной на сайте зеленое-кольцо.рф.

Чернявский лес

Чернявский лес - это огромная зеленая территория в черте города, его площадь - почти 700 гектаров. Это любимое место пермяков для отдыха, прогулок и занятий спортом.

Здесь проложена обширная дорожно-тропиночная сеть, обустроены экологические тропы, места для отдыха, велосипедные и беговые дорожки, есть современные детские и спортивные площадки, пункты проката спортивного инвентаря и площадки для дрессировки животных.

На ул. Подлесной, 28/1 расположен визит-центр, где проходят экологические экскурсии.

Вход в Чернявский лес есть со всех основных прилегающих улиц: Встречная, Подлесная, Малкова, шоссе Космонавтов.

Изучите карту «Зеленого кольца» Перми - островок зелени может рядом с вашим домом. Фото: т-г канал Эдуард Соснин.

Парк культуры и отдыха «Балатово»

Это знаковое место для пермяков, созданное еще в 1967 году. А в последние годы парк «Балатово» наполнился новыми смыслами. Здесь созданы зоны для семейного, спортивного и тихого отдыха.

В парке обустроены главная аллея, три детские площадки для разного возраста, скейт-парк, памп-трек, футбольное поле, баскетбольная площадка, деревянные дорожки и скамейки в зоне тихого отдыха.

На входе в парк культуры и отдыха «Балатово» открыт Центр экологической культуры Пермского края - современный интерактивный музей природы и место для проведения экопросветительских мероприятий. Центр находится по адресу: ул. Подлесная, 52/1.

В парк культуры и отдыха «Балатово» есть два входа с улицы Подлесной.

Набережная Камы

Набережная Камы - это одно из самых красивых мест для прогулок по Перми. Ее история отражает все этапы развития города: от Егошихинского завода и губернской Перми до города Молотова и современного мегаполиса.

После того, как осенью прошлого года здесь был открыт новый участок набережной, прогулочная зона расширилась более чем в два раза, и теперь здесь можно совершить променад от Коммунального моста до территории «Мотовилихинских заводов».

На набережной расположены ротонда, арт-объект «Счастье не за горами», смотровые площадки, речной вокзал, детские и спортивные площадки, уголки для отдыха, интересные скульптуры, двухуровневая прогулочная зона, песчаный пляж и ландшафтный дизайн, отсылающий к культуре Японии.

На набережную реки Камы есть три входа - с улицы Попова, у Спасо-Преображенского собора и улицы Монастырской у речного вокзала.

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