Даже дорогостоящие операции и обследования теперь можно сделать бесплатно

Директор ТФОМС Пермского края Татьяна Мельникова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Директор ТФОМС Пермского края Татьяна Мельникова рассказала об итогах реализации Территориальной программы ОМС в 2025 году и нововведениях этого года

Здоровье – главная ценность человека, которую не купить ни за какие деньги. Возможности современной медицины, мода на здоровый образ жизни и культура бережного отношения к ресурсам своего организма способствуют не только росту продолжительности жизни, но и значительно улучшают ее качество.

И речь не только про физическую активность, рациональное питание и борьбу со стрессом. Многие заболевания можно предупредить, если визиты в поликлинику сделать регулярными.

Система обязательного медицинского страхования в России постоянно расширяется и развивается, появляются новые виды специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. О том, как она реализуется в Пермском крае, рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Мельникова.

- Татьяна Петровна, все знают, что регулярные профилактические осмотры значительно снижают риск развития многих недугов. Знают, но не всегда вовремя обращаются к врачу. Почему так важно проходить диспансеризацию и какое количество пермяков ежегодно проходят данную процедуру?

- Диспансеризация - это бесплатный профилактический осмотр, который проводится в массовом порядке в рамках программы обязательного медицинского страхования. В первую очередь для того, чтобы предупредить или вовремя выявить признаки заболеваний, о которых пациенты могут даже не подозревать или не обращать на опасные симптомы внимание. В возрасте от 18 до 40 лет диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года. После 40 – ежегодно.

При этом раз в год у любого человека есть право пройти бесплатный профилактический медицинский осмотр, это, так скажем, сокращенная диспансеризация. На приеме врач выяснит, какие жалобы на самочувствие есть у пациента, определит индекс массы тела, измерит артериальное давление и назначит необходимые анализы и обследования.

Ежегодные профосмотры проводятся и среди детей, в том числе диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для своевременного выявления и предотвращения заболеваний.

В 2025 году диспансеризацию и профилактические осмотры в Пермском крае прошли 1,3 млн взрослых и более 563 тысяч детей.

- Есть еще углубленная диспансеризация. Расскажите, кому она рекомендована?

- Ее могут пройти жители Перми и Пермского края, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Обследование позволяет врачам оценить состояние здоровья пациента, перенесшего ковид, вовремя выявить болезни сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем. В прошлом году углубленную диспансеризацию прошли более 146 тысяч пациентов.

Кроме этого, с 2024 года пермяки, которые планируют стать родителями, могут по полису ОМС проверить свое репродуктивное здоровье. Такой возможностью воспользовались почти 260 тысяч человек в возрасте от 18 до 49 дет.

- Много ли пациентов остаются на диспансерном наблюдении?

- На конец 2025 года на диспансерном наблюдении находилось более 1,1 млн человек. Из них почти 618 тысяч пациентов – с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 129,4 тысячи - с сахарным диабетом, 66,3 тысячи – с онкологическими заболеваниями, 62,6 тысячи – с ожирением, 59,3 тысячи – с заболеваниями органов дыхания, и почти 40 тысяч – с заболеваниями печени и поджелудочной железы.

- Какие нововведения в Территориальной программе обязательного медицинского страхования появились в этом году?

- В целом изменения в программе госгарантий касаются мер профилактики опасных заболеваний, улучшения медицинской помощи в поликлиниках и стационарах и доступности высоких технологий медицины по ОМС. При этом стоимость программы увеличена на 4 млрд рублей и составит 64,2 млрд рублей.

Среди нововведений, которые могут коснуться любого человека, входит изменение условий для оказания плановой медпомощи. Впервые закреплен норматив, что плановая операция должна быть проведена уже на следующий день после госпитализации пациента.

Еще один раздел программы касается медицинской помощи инвалидам, особое внимание - доступности этой помощи и право близким родственникам и законным представителям ухаживать за инвалидами 1-й группы в условиях круглосуточного стационара.

- Какие виды исследований теперь включены в программу ОМС?

- Женщинам, которые решили проверить репродуктивное здоровье, в перечень исследований включили определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска, а также жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки. Эти анализы будут проводить пациенткам в возрасте от 21 до 49 лет один раз в 5 лет.

Кроме этого, во время профосмотров или диспансеризации для оценки рисков развития атеросклероза определяют уровень липопротеида (a) в крови у всех пациентов в возрасте 18 - 40 лет, а также оценивают липидный профиль:

- у пациентов в возрасте 18 - 39 лет – один раз в 6 лет;

- у пациентов с 40 лет и старше – один раз в 3 года.

Еще один вид исследований – определение РНК вируса гепатита С и диагностика пациентов с хроническим гепатитом C (оценка стадии фиброза печени, определение генотипа вируса). Эти исследования направлены на раннее выявление заболевания, контроль его течения, подбор эффективной терапии и предотвращение осложнений.

- Татьяна Петровна, мы уже затрагивали тему оценки репродуктивного здоровья. Появились ли дополнительные исследования для тех, кто уже ожидает рождения малыша?

- С этого года в программу госгарантий включен неинвазивный пренатальный тест, который помогает определить хромосомные аномалии плода без серьезного вмешательства в организм беременной женщины, по крови матери. Направление на обследование получают пациентки, у которых по результатам скрининга первого триместра обнаружен средний или высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями.

Еще один пункт программы касается пациентов, которые планируют пройти процедуру ЭКО. С этого года в стоимость лечения включены затраты на проведение преимплантационного генетического тестирования эмбрионов на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки, то есть эмбрионы тестируют до их переноса в матку. Цель - выбрать для переноса здоровые эмбрионы, что повышает шансы на успешную беременность и рождение ребенка.

- А что касается высокотехнологичной медицинской помощи?

- С этого года в программу ОМС включены 15 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи по профилям сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология и эндокринология. Среди них такие уникальные методы, как трансплантация островковых клеток поджелудочной железы, трансплантация верхней конечности и ее фрагментов.

Трансплантация почки также вошла в программу ОМС, причем для этой высокотехнологичной операции впервые введен норматив финансовых затрат, он составляет 1,3 млн рублей. То есть лечение одного пациента на эту сумму проводится за счет средств ОМС.

- В современной медицине все активнее используются телемедицинские технологии. Как эти изменения отражены в программе госгарантий?

- В программе госгарантий в 2026 году впервые выделены отдельные объемы оказания и финансового обеспечения проведения телемедицинских консультаций, как между врачами, так и консультаций в формате «врач – пациент». Это позволит сократить сроки ожидания консультаций с врачами для маломобильных пациентов и жителей удаленных и малонаселенных территорий.

И еще одно новшество этого года в программе ОМС - дистанционный мониторинг уровня сахара в крови и величины артериального давления у пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией. Использование специальных датчиков для контроля давления и уровня глюкозы позволит в автоматическом режиме передавать данные в медицинскую информационную систему. Благодаря этому врачи смогут оперативно реагировать на любые отклонения от нормы.

КСТАТИ

Расходы на медицинскую помощь в системе ОМС в 2025 году составили 60,2 млрд рублей (в 2024 году было 52 млрд руб.). Численность застрахованных по ОМС лиц в Пермском крае в 2025 году составила 2 543 884 человека.

В прошлом году в страховые медицинские организации и ТФОМС Пермского края поступило почти 200 тысяч различных обращений.

Основные причины обращений:

1. Об обеспечении полисами ОМС – 37%;

2. О выборе или замене страховой медицинской организации – 15,3%;

3. Об оказании медицинской помощи – 11,1%;

4. Об организации работы медицинских организаций – 10%;

5. О проведении профилактических мероприятий – 6,1%;

6. О выборе медицинской организации – 3,9%.

В числе обращений застрахованных граждан поступило 875 жалоб, из них обоснованных 656 (75%), в том числе на качество медицинской помощи – 370 жалоб, и на организацию работы медицинских организаций – 192.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За счет средств нормированного страхового запаса в 2025 году на приобретение и ремонт медицинского оборудования направлено 178,5 млн руб.

Материально-техническая база краевых медицинских организаций обновлена на сумму 118 млн руб. Приобретено 40 единиц нового медицинского оборудования, в том числе эндоскопическое и хирургическое оборудование, 5 аппаратов для диагностики функциональных систем организма, 2 аппарата «искусственной почки», аппарат ИВЛ, 8 единиц офтальмологического оборудования, 2 аппарата УЗИ, 4 стоматологические установки, по одной единице радиологического оборудования, системы мониторирования, лабораторного оборудования.

На проведение ремонта медицинского оборудования направлено 60,5 млн руб. За год отремонтировано 14 единиц медицинской техники, в том числе 4 компьютерных томографа, 6 единиц рентгенологического оборудования, 3 единицы эндоскопического оборудования, 1 единица лабораторного оборудования (анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический).