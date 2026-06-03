Новый стадион «Трудовые резервы» в Мотовилихе: расширение спортивного функционала

Фото: КРТ Горки (Трудовые резервы, Мотовилиха)

В ближайшие дни на площадке нового спортивного объекта, который появится в Мотовилихинском районе Перми, начнет работать техника. Подготовка площадки для строительства стадиона спортивного комплекса «Трудовые резервы» почти завершена. Об этом сообщил девелопер «НОВА&Проформика», который реализуют проект комплексной реновации.

Строительство плоскостного объекта будущего спортивного объекта в микрорайоне «Городские горки» начнется в июне. Что важно: будет значительно расширен его спортивный функционал по сравнению со старым стадионом, а значит – будет больше возможностей для любителей и спортсменов.

Подготовительные работы

Подготовительные работы на площадке начались еще в мае. Подрядчик обустроил строительный городок, организовал временные ограждения, подъездные пути для техники и точки подключения инженерных коммуникаций. На стройплощадке будут функционировать два въезда для спецтранспорта, оборудованные системами мойки колес.

Одновременно проведена расчистка территории. По информации девелопера, не обошлось без вырубки дикорастущих кленов и тополей. За каждое дерево будет выплачена компенсация в городской бюджет. Средства направят на приобретение и высадку новых крупномерных деревьев в городе.

В данный момент на территории завершается планировка участка. Следующим этапом станет приемка бетона и начало строительства основных объектов.

Фото: КРТ Горки (Трудовые резервы, Мотовилиха)

Комплексная застройка

Напомним, проект реализуется в рамках комплексного развития территории (КРТ) «Городские горки». На месте старого стадиона появится современный и функциональный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), где разместятся мини-футбольное поле, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и настольного тенниса, а также инклюзивная воркаут-зона.

Спортивный объект будет круглогодичным. Зимой в открытой части комплекса оборудуют каток с раздевалками, пунктом проката коньков и оборудованием для обслуживания ледового покрытия. Он будет находиться примерно в ста метрах от старого катка и откроется уже этой зимой.

Дом спорта имени Василия Соломина

Следующий этап - строительство нового дома спорта. Его площадь увеличится с 1,4 тыс. до 2,2 тыс. квадратных метров, а общая территория спорткомплекса составит 1,7 гектара. Уже известно, что дом спорта получит имя легендарного пермского боксера Василия Соломина. Внутри появятся специализированные инклюзивные залы для бокса и дзюдо, спортивный зал, кафе и раздевалки для плоскостной части.

Строительство спортивного комплекса осуществляется за счет средств инвестора и является первым этапом реализации проекта «Городские горки». Власти региона рассматривают КРТ как механизм, позволяющий привлечь внебюджетные инвестиции для создания новых общественных и спортивных объектов. После завершения работ объект будет передан в муниципальную собственность.

Ввод нового стадиона спортивного комплекса «Трудовые резервы» в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

КСТАТИ

Ход реализации проекта находится под общественным наблюдением. На площадке уже побывали представители специально созданной Общественной группы контроля, в состав которой вошли представители спортивных федераций, журналистского сообщества и территориальных общественных самоуправлений. Группа будет проводить регулярные выездные проверки, фото- и видеофиксацию работ, а также анализировать документацию по проекту.