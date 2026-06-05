Пока в Перми есть такие неравнодушные люди и компании, наши скверы будут цвести и пахнуть — спиреей, свежестью и добротой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермская редакция «Комсомолки» вместе со своими друзьями и партнерами продолжает акцию «Дари добро», в рамках которой мы делаем наш город зеленее. В первый день лета, в замечательный праздник — День защиты детей, вместе с компанией «Орсо групп» и при поддержке «ГорЗеленСтроя» мы собрались в микрорайоне Парковый, в сквере имени Владимира Михеева, чтобы высадить кусты пышной серой спиреи.

Перед посадкой по традиции специалисты рассказали, какой глубины и размера ямы нам нужно выкопать. Мы схватили лопаты и взялись за дело. Казалось, что с задачей справимся на раз-два: всё-таки опыт у нас имеется — «Комсомолка» озеленяет город уже 11-й год! Да и сами лунки под кусты нужны были небольшие: копни 5–6 раз — и готово. Но земля в сквере оказалась каменистой. Лопата то и дело натыкалась на здоровенные булыжники. Пришлось попотеть и поработать ломом.

Вот так создается очередной зеленый островок в большом мегаполисе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ох, нелегкая это работа... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Зато когда ямки были готовы, дело пошло на лад. К скверу подошли мамы и папы с детьми — и вот уже большой дружной командой мы принялись засыпать наши лунки удобрением, аккуратно опускать в них саженцы и поливать.

К работе детишки подходили со всей ответственностью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Маленькие помощники. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Маленькие ручки для маленького кустика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Каждый куст нужно было пролить 10-12 литрами воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Лей, не жалей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Веточки наших кустарников мы обвязали памятными ленточками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Памятная табличка о посадке деревьев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Сегодня мы с вами посадили красивый кустарник — спирею серую. Она цветет весной, и когда расцветет, здесь будет очень красиво. Всех с праздником, с Днем защиты детей, спасибо, что помогаете делать город зеленее, — сказала бригадир по благоустройству и озеленению МКУ «ГорЗеленСтрой» Наталья Дубенко.

Наталья Дубенко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

И вправду, когда кусты спиреи расцветут, в сквере будет невероятно красиво. Ведь из всех спирей именно серую многие садоводы считают самой эффектной и необычной. После цветения усыпанные мелкими цветами ветки рассыплются фонтаном из середины куста, словно пенные брызги. А еще спирея стойкая, долгоживущая и надежная, поэтому она будет радовать своей красотой долгие-долгие годы.

По случаю праздника, да и чтобы работа спорилась, через колонки играли детские песни, а рядом со сквером «Орсо групп» установила аппарат с попкорном — им бесплатно угощали ребятишек и их родителей.

Аппарат с попкроном оказался очень кстати. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Быть застройщиком — это не просто строить дома, — говорит коммерческий директор «Орсо групп» Елена Каллю. — На нас возложена большая ответственность, ведь мы участвуем в формировании облика города на долгие годы. Поэтому мы особое внимание уделяем архитектуре наших объектов и благоустройству территории. Мы строим спортивные и детские площадки, дороги, высаживаем деревья и кустарники. И символично, что сегодня, в этот праздничный день, мы пригласили детей сотрудников «Орсо групп», чтобы вместе озеленить сквер, сделать его еще красивее и уютнее. Особенно важно и приятно, что заботливое отношение к нашему городу разделяют все без исключения сотрудники нашей компании. Хочется надеяться, что вот этот, пусть и небольшой, вклад в будущее нашего города станет поводом для гордости наших детей.

Елена Ювильевна Каллю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не обошлось и без развлечений. В нашем импровизированном детском уголке дети могли отдохнуть от работы и порисовать.

Ребята разделились на две команды и рисовали фантастические деревья. На них, по словам детей, может вырасти все, что пожелаешь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Чудо-дерево. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Завершилось наше мероприятие общей фотографией и вручением подарков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Акция «Дари добро» продолжается. И пока в Перми есть такие неравнодушные люди и компании, наши скверы будут цвести и пахнуть — спиреей, свежестью и добротой.

Кусты спиреи - любимому городу

Еще фото с нашей праздничной акции:

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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