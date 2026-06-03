Тактика «обратного звонка»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новости об очередных жертвах телефонных мошенников приходят каждый день. Причем люди снимают со своих счетов и переводят преступникам порой астрономические суммы - 10 млн рублей, 27 миллионов…

При этом схемы обмана постоянно меняются. Об очередной такой уловке, основанной на тактике «обратного звонка», предупредили в Госдуме.

Как это работает?

Преступники рассылают потенциальным жертвам сообщения якобы от имени государственных сервисов или служб безопасности с предупреждением о взломе аккаунта на портале «Госуслуги».

В сообщении человеку предлагают срочно связаться с «технической поддержкой» по указанному номеру телефона - для предотвращения утечки данных или блокировки учетной записи. После звонка соединяют с подставными операторами, которые под предлогом «проверки безопасности» пытаются получить персональные данные, реквизиты банковских карт или коды подтверждения из СМС.

Человеку не дают время оценить ситуацию

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что мошенники продолжают активно использовать методы психологического давления и создавать искусственное ощущение срочности:

- Главная задача преступников - заставить человека действовать быстро и эмоционально, не давая времени спокойно оценить ситуацию. Сегодня мошенники все чаще используют темы, связанные с «Госуслугами», банковскими сервисами и безопасностью персональных данных, потому что эти вопросы вызывают у людей естественное беспокойство. Необходимо помнить: сотрудники государственных структур, банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан самостоятельно перезванивать на мобильные номера, сообщать коды из СМС или данные банковских карт.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Пермского края Антон Немкин. Фото: Пресс-служба ФПП «Цифровая Россия».

По словам Антона Немкина, важно внимательно относиться к подобным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам и обязательно предупреждать о новых схемах мошенничества пожилых родственников и близких.

- Информационная грамотность сегодня становится одним из ключевых инструментов защиты от кибермошенничества. Чем больше граждан знают о подобных схемах, тем сложнее злоумышленникам вводить людей в заблуждение, - отметил депутат.

ВАЖНО

Партийный проект «Цифровая Россия» представляет еженедельную рубрику о том, как не стать жертвой мошенников. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми, все более изощренными схемами обмана: звонки «из банка», поддельные сайты, взломанные аккаунты, давление и манипуляции. Мошенники играют на доверии, страхе и спешке - и именно поэтому так важно знать их приемы в лицо.