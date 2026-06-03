На прием к врачу, не выходя из дома: как в Пермском крае работают цифровые технологии в медицине

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Современная медицина с каждым годом становится все более технологичной и прогрессивной. Цифровые ресурсы помогают нам сохранять здоровье, реже болеть и вовремя диагностировать опасные для организма состояния.

Как в Пермском крае развиваются IT-технологии в системе ОМС и чем они полезны для пациентов, врачей и здравоохранения в целом? Об этом рассказали в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Пермского края.

Полис в телефоне

Собираясь на прием в поликлинику, больше не нужно брать с собой бумажный или пластиковый полис (еще несколько лет назад попасть без него к врачу могло стать проблемой). У всех застрахованных в системе ОМС теперь есть электронный полис.

Это такой же полис, который подтверждает ваше право на бесплатную медицинскую помощь, но без обязательного носителя информации на бумаге или пластиковой карточке.

- Полисы ОМС оформляются в цифровом виде с конца 2022 года. Цифровой полис содержит индивидуальный штрих-код и единый номер полиса, а также содержит данные о страховой медицинской организации, выдавшей полис: её название, адрес, телефон и дата выдачи полиса. Скриншот цифрового полиса можно сохранить в смартфоне, можно посмотреть в личном кабинете на портале Госуслуг или распечатать и носить с собой, - объясняет директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края Татьяна Мельникова. – Важно, что для всех граждан Российской Федерации полис действует бессрочно и замены не требует.

Электронный полис можно оформить на портале Госуслуг. Для этого нужно зайти в личный кабинет и проверить, есть ли у вас там уже номер полиса. Если да, просто скачайте его на свой мобильный телефон и предъявляйте при необходимости.

Если номера полиса нет, его нужно запросить в личном кабинете портала Госуслуги. Бывают ситуации, когда полиса ОМС у человека в принципе нет, тогда его можно сразу оформить в электронном виде.

К слову, ранее выданные пластиковые и бумажные полисы ОМС продолжают действовать, ими можно пользоваться. Но если вы их потеряете, или у вас изменятся личные данные, то будет оформлен уже только цифровой полис.

Электронный полис ОМС через портал «Госуслуги» позволяет:

- прикрепиться к поликлинике;

- в режиме онлайн поменять страховую компанию;

- поменять регион страхования;

- приостановить или возобновить действие полиса.

Запись к врачу через MAX

Здравоохранение региона активно развивает информационные технологии, чтобы повысить доступность медицинских услуг для жителей Пермского края. По словам Татьяны Мельниковой, с этого года пациенты могут записываться на прием к врачу дистанционно с помощью нового способа - официального чат-бота в национальном мессенджере MАХ.

Чтобы воспользоваться ботом, достаточно отсканировать QR-код или перейти по ссылке. Авторизованным пользователям бот сам определяет прикрепленную поликлинику и позволяет выбрать нужного врача. Он полностью синхронизирован с расписанием Единой информационной системы здравоохранения Пермского края.

QR-код или ссылку для перехода в чат-бот можно получить при посещении медицинского учреждения или врача, а также на официальных сайтах Министерства здравоохранения Пермского края, медицинских организаций региона.

Такой возможностью ежедневно пользуются сотни жителей Прикамья, отмечая удобство нового сервиса.

На прием, не выходя из дома

Телемедицинскую консультацию в формате «врач – пациент» можно получить, не выходя из дома в мессенджере MAX. И в первую очередь, это важно для маломобильных пациентов и жителей удаленных и малонаселенных территорий.

В чем суть телемедицины? Это возможность для пациента общаться с врачом дистанционно. Обсудить результаты анализов, изменения состояния здоровья у пациентов, состоящих на диспансерном учете, скорректировать лечение.

Записаться на такой «удаленный» прием можно через чат-бот МАХа или позвонив в поликлинику. Также вас может записать лечащий врач на повторный прием, не требующий личного присутствия пациента, например, закрыть больничный лист или узнать результаты анализов.

- Здравоохранение активно использует современные технологии. Вся база медицинских документов хранится в электронных медицинских картах пациентов, которые доступны любому врачу государственных учреждений, - объясняют в ТФОМС Пермского края, – Также врачи активно используют цифровые сервисы для анализа результатов МРТ, флюорографии, маммографии и других. Такая система обеспечивает принцип «второго мнения»: узкий специалист проводит первичный осмотр снимка, а затем его проверяет алгоритм. Это позволяет свести к минимуму вероятность ошибки.