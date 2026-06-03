Масштабная перезагрузка: что показали итоги предварительного голосования в Пермском крае

Итоги предварительного голосования «Единой России» подведены. Жители Прикамья сами определили тех, кто пойдет на выборы. Фото: региональное отделение «Единой России».

В Пермском крае прошло электронное предварительное голосование «Единой России». В нем приняли участие более 125 тысяч жителей региона - почти на 22 процента больше по сравнению с прошлой кампанией в федеральный парламент.

«Главное – не оставаться в стороне»

Интерес растет, потому что людям не все равно. Никто не хочет голосовать за незнакомые фамилии, избиратель хочет сам решать, кто достоин стать его избранником.

Пермячка Софья Гордеева, к примеру, сделала свой выбор прямо с телефона во время прогулки с дочкой по обновленному Скверу журналистов.

- Главное – не оставаться в стороне. Чтобы в крае были перемены, надо начинать с себя, быть активным и неравнодушным, – уверена молодая мама.

И выбирать действительно было из кого – свои кандидатуры на предварительное голосование выдвинули более тысячи человек. Первый замсекретаря реготделения Вячеслав Григорьев от имени губернатора Дмитрия Махонина поблагодарил их за активность и подчеркнул, что процедура прошла без нарушений.

Фото: региональное отделение «Единой России».

Новые лица и голос заводов

На днях стали известны имена тех людей, которых прикамцы хотят видеть в команде кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму, краевое Заксобрание и местные думы.

Запрос на обновление оказался колоссальным. Общефедеральный тренд на смену лиц, анонсированный ранее секретарем Генсовета партии Владимиром Якушевым, в Прикамье сработал на все сто. Более четверти победителей – новые лица в региональной политике. В списках также много молодежных лидеров.

Фото: региональное отделение «Единой России».

Люди активно голосовали за тех, кто им близок и понятен. Например, интересы людей труда, инженеров и молодых специалистов будут представлять сами производственники.

-Губернатор в своем Послании очень точно отметил, что Пермский край – край промышленный, край сильный. И эта сила не только в современных предприятиях, а прежде всего в людях, которые каждый день работают на развитие Прикамья, – уверен один из победителей голосования, депутат Заксобрания Алексей Мазлов. По его мнению, голос заводчан должен звучать максимально громко на уровне принятия законов.

С каждым годом в кампанию всё больше включаются участники СВО. Наши герои умеют защищать страну и готовы работать ради ее будущего на родной земле.

- Для нас служение стране никогда не заканчивается. Сначала там, на передовой, а сегодня – в работе для людей здесь, на родной земле, – говорит участник СВО Денис Катаев. – Мы знаем цену ответственности и умеем принимать решения.