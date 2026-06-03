Летние каникулы: прекрасные и безопасные

Современные дети немало свободного времени сегодня проводят онлайн Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Для наших детей наступила самое счастливое время - три месяца свободы от уроков, тяжелых портфелей и школьной формы. И перед нами, взрослыми, стоит важная задача, чтобы длинные каникулы были не только прекрасными, но и безопасными.

Цифровое воспитание

Современные дети немало свободного времени сегодня проводят онлайн, поэтому родителям необходимо научить их грамотно ориентироваться в цифровом мире. Об этом напомнил депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин:

- Сегодня цифровая среда становится для ребенка такой же естественной частью взросления, как школа, семья или общение со сверстниками. Дети с раннего возраста получают доступ к огромному объему информации, цифровым сервисам и социальным платформам, и именно поэтому тема цифрового воспитания перестает быть исключительно вопросом технологий - это уже вопрос культуры, безопасности и формирования личности. В преддверии летних каникул особенно важно говорить не только о защите ребенка в интернете, но и о том, как помочь ему научиться осознанно жить в цифровом мире.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Пермского края Антон Немкин. Фото: Пресс-служба ФПП «Цифровая Россия».

Возможности для развития и образования

Что делать, если ваш ребенок слишком активен в интернет-пространстве? Метод запретов уже не работает, поэтому гораздо важнее сформировать у детей базовые цифровые навыки:

- умение критически воспринимать информацию;

- распознавать манипуляции и мошенничество;

- ответственно относиться к своим персональным данным и понимать последствия своих действий в Сети.

По сути, цифровая грамотность сегодня становится одной из ключевых компетенций XXI века.

- Важно понять, что интернет - это не только риски для вашего ребенка, а в первую очередь огромные возможности для его развития, образования и самореализации, - объясняет Антон Немкин. - В современной цифровой среде появляется все больше качественного, познавательного и социально значимого контента для подростков и семейной аудитории. И задача государства, индустрии и самих платформ - поддерживать такие проекты, формировать безопасную и созидательную цифровую среду, в которой ребенок сможет развиваться, учиться и находить ориентиры.

Нужен доверительный диалог

Тем не менее главную роль в цифровом воспитании по-прежнему играет семья. Именно родители формируют у ребенка первые модели поведения в интернете: отношение к информации, культуру общения, понимание личных границ и ответственности. Очень важно, чтобы взрослые сами были вовлечены в цифровую повестку, интересовались тем, что смотрят дети, обсуждали с ними происходящее в Сети и выстраивали не систему ограничений, а доверительный диалог.

- Сегодня цифровое воспитание - это уже часть общей системы воспитания и подготовки ребенка к взрослой жизни. От того, насколько успешно мы научим детей безопасно и осознанно взаимодействовать с технологиями, напрямую зависит качество будущего цифрового общества, - подчеркнул депутат.