«Единая Россия» - один из ключевых драйверов развития Прикамья

Дмитрий Махонин отметил, что сегодня перед страной и каждым ее регионом стоит задача повышения эффективности экономики. Фото: правительство Пермского края

27 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием, в котором озвучил основные достижения Прикамья за последние годы и обозначил точки дальнейшего роста.

Глава региона отметил, что сегодня перед страной и каждым ее регионом стоит задача повышения эффективности экономики, поскольку только экономически сильная страна способна отвечать на современные вызовы. В центре послания - сильная промышленность как основа развития Пермского края. Именно она обеспечивает экономический рост, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и повышение качества жизни людей. Ключевую роль в этой работе играет «Единая Россия». Как подчеркнул губернатор, «Народная программа» партии сегодня является одним из главных драйверов развития Прикамья.

Сила традиций

В этом году акцент в послании сделан не на цифры и факты, а на стратегические управленческие решения, обеспечивающие стабильное развитие Пермского края. Главным «двигателем» Прикамья была и остается промышленность.

- Благодаря развитию промышленности наш край - один из немногих регионов, где в полном объеме продолжается реализация всех инфраструктурных проектов, - акцентировал Дмитрий Махонин. - Промышленность - наша сила. Именно поэтому ее поддержка стала отдельным блоком «Народной программы «Единой России».

Губернатор отметил многолетний вклад пермской промышленности в обороноспособность страны, в поддержание ее престижа на международной арене и в освоение новых технологий. Многие предприятия Прикамья в этом году отмечают юбилейные даты. Среди них «Мотовилихинские заводы», Пермская научно-производственная приборостроительная компания, целлюлозно-бумажный комбинат «КАМА», Соликамский магниевый завод, «Соликамскбумпром», Нытвенский металлургический завод, «Камтекс-Химпром», Краснокамская бумажная фабрика «Гознак».

Высокие технологии

- Пермский край - высокотехнологичный регион, где создают двигатели для авиации и космоса, производят высокоточные навигационные приборы, роботизированные комплексы и, конечно, многое другое, - сказал Дмитрий Махонин. - Добывающие и перерабатывающие производства применяют самые передовые технические решения и наилучшие современные технологии в области экологической безопасности.

Фото: Юрий Евдокимов

Отдельно в послании была отмечена роль партии «Единая Россия» в развитии промышленности и реализации масштабных инфраструктурных проектов:

- Нашими приоритетами всегда были и остаются вопросы развития инфраструктуры, газификации, обновления транспорта, обустройства общественных пространств во всех муниципальных образованиях края. «Драйверами» этой работы являются «Народная программа партии «Единая Россия», федеральные проекты, региональная программа «Комфортный край».

Фото: Юрий Евдокимов

Команда сильного края

- Главный вывод из послания Дмитрия Николаевича Махонина прост и понятен: когда работает промышленность, развивается весь край, - считает сенатор РФ Вячеслав Григорьев. - Пермский край уверенно держит статус одного из самых сильных промышленных регионов страны. Это стало возможным благодаря системной работе команды губернатора и реализации «Народной программы «Единой России». Сегодня партия делает развитие промышленности одним из своих ключевых приоритетов. В новой «Народной программе» этому посвящен отдельный раздел. А это значит - дополнительные меры поддержки предприятий, развитие производств и привлечение инвестиций.

Сенатор РФ Вячеслав Григорьев.

Такого же мнения придерживаются и федеральные эксперты. По их оценке, «Единая Россия» сегодня становится важным элементом промышленной, социальной и кадровой политики региона. Новая «Народная программа» партии до 2031 года, где промышленности посвящен отдельный блок, формируется в прямом диалоге с предприятиями, профсоюзами, трудовыми коллективами и жителями Прикамья - с опорой на реальные запросы экономики и людей.

По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, в послании четко обозначена роль «Единой России» как одного из ключевых институтов региональной политики и развития Пермского края:

- В условиях, когда губернатор совмещает управленческую работу с руководством партийным отделением, сама конфигурация власти приобретает особую цельность и дополнительную ответственность, которую Махонин возложил на себя и показывает достойный результат. Акцент на промышленное развитие выглядит абсолютно органичным, поскольку в Прикамье сосредоточены производственная база, инженерные школы и значимый общественный запрос на устойчивый рост.

Идти вперед

Завершая послание, Дмитрий Махонин подчеркнул: «Вместе преодолеем любые трудности! Продолжим укреплять индустриальную мощь региона! Пермский край - край промышленный, край сильный!» Сегодня эти слова отражают реальность, в которой живет и развивается Прикамье. На этой же позиции строит свою работу партия «Единая Россия», делая ставку на развитие промышленности и повышение качества жизни земляков, их благополучия, безопасности и комфорта.

ВАЖНО

Сегодня в Пермском крае создана одна из самых эффективных систем поддержки промышленности в стране. Для предприятий работают специальные инвестиционные контракты, льготные займы Фонда развития промышленности и другие механизмы стимулирования бизнеса. Результат этой работы измеряется новыми производствами, рабочими местами и инвестициями. За последние шесть лет в Прикамье реализовано 70 крупных инвестиционных проектов. А в 2025 году регион вошел в тройку лидеров России по объему привлеченных федеральных средств на реализацию национальных проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.