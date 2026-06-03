Цифровизация отраслей экономики должна работать на бизнес

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин посетил с рабочим визитом одно из крупнейших лесопромышленных предприятий региона. ООО «Красный Октябрь» представляет собой современный производственный комплекс и является лидером по объему лесопользования в Прикамье.

Деревообрабатывающий завод работает по принципу полного цикла – от заготовки древесины до выпуска продукции высокой степени переработки и поставки ее потребителям в России и за рубежом. Производственные мощности размещены на территории Дзержинского района и в ряде районов Прикамья.

Продукция предприятия экспортируется в 35 стран мира, в том числе в Китай, на Ближний Восток, в Египет, Индию, Северную Африку. В штате – более 800 сотрудников. В 2024 году был реализован масштабный инвестиционный проект строительства завода по производству березового шпона и фанеры.

В ходе встречи обсуждались вопросы государственной поддержки модернизации производств, механизмы льготного финансирования закупки оборудования, а также цифровизация лесной отрасли.

Особое внимание уделили внедрению государственных информационных систем, электронного документооборота и электронных перевозочных документов. Руководство предприятия отметило, что переход на цифровые сервисы является необходимым и своевременным шагом, однако отдельные решения требуют доработки с учетом практики реального применения на производстве.

Кроме того, обсуждались вопросы цифрового мониторинга лесного фонда и контроля вырубок, что актуально для Пермского края как одного из крупнейших лесных регионов страны.

- Сегодня лесопромышленный комплекс Пермского края показывает пример того, как традиционная отрасль может успешно развиваться за счет глубокой переработки сырья и внедрения современных технологий. Особенно важно, что предприятия уходят от модели поставок сырья и полуфабрикатов, создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и повышение конкурентоспособности региона на мировых рынках. Вместе с тем цифровизация отрасли должна работать на бизнес, а не создавать дополнительные административные барьеры. Переход на электронные документы, цифровой учет древесины и мониторинг лесного фонда – правильное направление. Вопросы донастройки и учета мнения работников предприятия будут проработаны совместно с профильными ведомствами, – подчеркнул Антон Немкин.

По итогам рабочего визита парламентарий отметил, что Пермский край продолжает укреплять позиции одного из ведущих индустриальных регионов страны, где одновременно развиваются высокотехнологичное производство, цифровые решения и современные подходы к подготовке кадров.