Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2026 9:20

Цифровизация отраслей экономики должна работать на бизнес

Депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин посетил одно из крупнейших лесопромышленных предприятий
Виктория АНДРЕЕВА

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин посетил с рабочим визитом одно из крупнейших лесопромышленных предприятий региона. ООО «Красный Октябрь» представляет собой современный производственный комплекс и является лидером по объему лесопользования в Прикамье.

Деревообрабатывающий завод работает по принципу полного цикла – от заготовки древесины до выпуска продукции высокой степени переработки и поставки ее потребителям в России и за рубежом. Производственные мощности размещены на территории Дзержинского района и в ряде районов Прикамья.

Продукция предприятия экспортируется в 35 стран мира, в том числе в Китай, на Ближний Восток, в Египет, Индию, Северную Африку. В штате – более 800 сотрудников. В 2024 году был реализован масштабный инвестиционный проект строительства завода по производству березового шпона и фанеры.

В ходе встречи обсуждались вопросы государственной поддержки модернизации производств, механизмы льготного финансирования закупки оборудования, а также цифровизация лесной отрасли.

Особое внимание уделили внедрению государственных информационных систем, электронного документооборота и электронных перевозочных документов. Руководство предприятия отметило, что переход на цифровые сервисы является необходимым и своевременным шагом, однако отдельные решения требуют доработки с учетом практики реального применения на производстве.

Кроме того, обсуждались вопросы цифрового мониторинга лесного фонда и контроля вырубок, что актуально для Пермского края как одного из крупнейших лесных регионов страны.

- Сегодня лесопромышленный комплекс Пермского края показывает пример того, как традиционная отрасль может успешно развиваться за счет глубокой переработки сырья и внедрения современных технологий. Особенно важно, что предприятия уходят от модели поставок сырья и полуфабрикатов, создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и повышение конкурентоспособности региона на мировых рынках. Вместе с тем цифровизация отрасли должна работать на бизнес, а не создавать дополнительные административные барьеры. Переход на электронные документы, цифровой учет древесины и мониторинг лесного фонда – правильное направление. Вопросы донастройки и учета мнения работников предприятия будут проработаны совместно с профильными ведомствами, – подчеркнул Антон Немкин.

По итогам рабочего визита парламентарий отметил, что Пермский край продолжает укреплять позиции одного из ведущих индустриальных регионов страны, где одновременно развиваются высокотехнологичное производство, цифровые решения и современные подходы к подготовке кадров.