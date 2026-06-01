Сотрудники Усольского калийного комбината удостоены высоких наград в честь Дня химика

Фото: ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат».

В честь празднования Дня химика сотрудники Усольского калийного комбината получили заслуженные награды за профессионализм, вклад в развитие химической промышленности и высокие производственные показатели. Во время торжественного вечера, посвященного одному из главных праздников, гостей поздравил генеральный директор Дмитрий Токарев.

- Вы — команда настоящих профессионалов, для которых химия не просто наука, а призвание. Ваш интеллект, упорный труд и инженерный талант каждый день помогают добиваться впечатляющих результатов. Я горжусь возможностью работать с вами! От всего сердца поздравляю с Днём Химика! – обратился Дмитрий Токарев к сотрудникам.

Четверо специалистов комбината удостоены Почётных грамот Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Эта награда - одно из высших признаний заслуг в сфере отечественной промышленности. В числе награжденных: начальник оперативно-диспетчерского участка цеха электроснабжения Александр Андреев; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда участка ремонта электротехнического оборудования цеха централизованного ремонта и технического обслуживания Юрий Блохин; аппаратчик дозирования 4-го разряда отделения приготовления и складирования реагентов, компрессоров и градирни Анастасия Киреева; флотатор 5-го разряда отделения обогащения флотационной обогатительной фабрики Татьяна Самодурова.

Расскажем о награжденных.

Александр Андреев начал работать на предприятии в 2013 году. При его непосредственном участии и контроле построены и введены в эксплуатацию основные подстанции фабрики, что позволило в марте 2018 года осуществить успешный выпуск первого хлористого калия.

Юрий Блохин - единственный в ремонтной службе выполняет сложные ремонты и наладку частотных преобразователей. Юрий Анатольевич принимает активное участие в модернизации оборудования флотационной обогатительной фабрики.

Анастасия Киреева трудится на предприятии с 2017 года. Она принимала активное участие в запуске реагентного отделения, прошла весь путь от управления оборудованием в ручном запуске до автоматизации процесса. Анастасия регулярно предлагает идеи по улучшению условий труда.

Татьяна Самодурова принимала активное участие в реализации параллельной схемы работы флотационных машин, а также в запуске модернизированных технологических секций обогатительной фабрики.

Во время празднования Дня химика наградами различных уровней отмечены почти 160 сотрудников: им были вручены благодарственные письма и почетные грамоты от предприятия, Почетные грамоты Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза. Начальник цеха погрузки готовой продукции Фаниль Шарафутдинов награждён Благодарственным письмом администрации г. Березники. Главный специалист отдела режима и охраны Олег Сек награжден медалью Центрального комитета Росхимпрофсоюза «За заслуги».

На празднике, специально для сотрудников предприятия выступили оркестр «Nova Orchestra» и кавер группа «Elcapitan!»