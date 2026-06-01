Начало лета в Прикамье будет комфортным, но без жары

Вот и наступило календарное лето. Каким оно будет: жарким или холодным, сухим или дождливым – этот вопрос волнует практически каждого жителя Прикамья. Прогнозом на первый летний месяц с «КП» поделился метеоролог, доктор географических наук Андрей Шихов:

- Последние два года у нас летом жара начиналась сразу с места в карьер. Самые знойные дни лета приходились на первую половину июня. Нынче такого нет, вся жара ушла на север Западной Сибири, где сейчас аномальное тепло. И первая половина июня в Приволжском округе, кроме северной части, довольно прохладная. В первой декаде месяца похолодание, которое было на прошлой неделе в Москве, переместилось на юг Приволжья, где формируется очаг холода. Но это «холодно» - исключительно по местным меркам, потому что днем ожидается температура до + 20… +25 градусов. Так что, скорее, там будет комфортная погода, без жары.

К началу второй декады воздушные массы будут постепенно прогреваться. И дневная температура в южных районах поднимется до + 25… +30 градусов, что уже более характерно для лета.

А в северных районах Приволжья - Кировской области, Пермском крае - в начале месяца температура будет соответствовать климатической норме - несколько дней она будет находиться на уровне +20 градусов, с постепенным повышением к концу декады до + 23…+27 градусов. И чем севернее, тем будет теплее. На севере Пермского края можно даже говорить про аномальное тепло - выше климатической нормы на 6 градусов.

- В целом, по прогнозу среднемесячной температуры Гидрометцентра, эта тенденция - на севере тепло, на юге прохладно – сохраняется на весь июнь. И это хорошо для всех. Не будет засухи, которая крайне негативно сказывается на урожайности, не будет никаких аномальных холодов. Ожидается комфортная погода с постепенным потеплением.

Что же касается осадков, то, по словам эксперта, в начале лета очень дождливо будет на Южном Урале – в Оренбургской области и на востоке Башкирии.

- Сильные дожди пройдут в тех же районах, которые затапливало в 2024 году. В первую декаду июня там ожидается невероятное количество осадков - может выпасть полторы-две месячных нормы. Причиной станут мощные циклоны. Вся остальная часть Приволжья - без крупных аномалий по осадкам. То есть не ожидается ни сильного дефицита, ни сильного избытка дождей.