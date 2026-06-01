Концерт на барже, этнобарабаны и шествие Арбузной королевы: летние фестивали Приволжья

. Фото: Денис ВИНОКУРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом во время отпуска можно съездить на недельку в соседний приволжский регион. Например, для того, чтобы побывать на одном из ярких и необычных фестивалей, которыми славятся приволжские города.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде 31 мая концертом певицы Доры открылся фестиваль «Столица закатов» (16+). Он будет идти все лето на разных площадках - от набережных до городских скверов. Концертный сезон традиционно развернется на сцене «Ракушка» в Александровском саду и объединит разные музыкальные жанры - от попа до джаза.

13 июня на сцену выйдет Markul - один из заметных представителей русскоязычного хип-хопа. Его выступление обещает меланхоличное звучание, узнаваемый вокал и хиты с цепкими припевами.

4 июля фестиваль сменит настроение: публике представят джазовую программу австралийского музыканта Дэна Барнетта. Тромбонист и вокалист известен своей артистичной подачей и выступлениями на международных сценах.

Завершит летнюю серию 22 августа группа Beautiful Boys из Саратова. Коллектив, основанный в 2022 году, сочетает эстетику советской эстрады с современным звучанием и уже собрал широкую аудиторию на стриминговых платформах.

11 июля Нижний Новгород впервые примет VK Fest (0+) - всероссийский фестиваль под открытым небом, где выступают топовые артисты страны: и поп-музыканты, и хип-хоп-исполнители. Праздник состоится на Стрелке. Выступят Uma2rman, зажигательная «Комната культуры», Клава Кока, Дора, нижегородские группы «Сироткин» и NANSI & SIDOROV.

Казань

А уже на этой неделе VK Fest (0+) состоится в Казани. События фестиваля пройдут 7 июня на площадке рядом с Центром семьи «Казан». В этом году на главной сцене фестиваля выступят Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert. Помимо концертной программы гостей ждут встречи с блогерами, лекции, спортивные активности и технологические зоны.

С 20 по 26 августа в Казани пройдет фестиваль «Новая волна - 2026». (12+). По традиции в концерте открытия примут участие звезды российского шоу-бизнеса. В этом году ими станут Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI и Дима Билан. Также в течение недели в Казани выступят практически все известные российские певцы, в том числе Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Ирина Аллегрова и NILETTO.

Ульяновск

Городской фестиваль «Бульвар» (0+) состоится 6 июня на Соборной площади и эспланаде. На главной сцене выступят музыкальные проекты Passmurny и «Сова», а также еще восемь артистов со всей страны.

Также фестиваль даст возможность попробовать еду разных стран и регионов. Блюда сербской кухни приготовит повар из Белграда, татарской - казанская пекарня. В фудкорте будет представлена мексиканская и азиатская кухня и десерты от французского кондитера.

А на дизайн-ярмарке можно будет посмотреть и приобрести украшения, авторскую парфюмерию, одежду для детей и взрослых, сыры, сладости, мед, аксессуары и посуду, созданные мастерами со всей страны.

11 июля в Ульяновске вновь состоится рок-фестиваль «Баржа Live» (6+). Он пройдет в Ульяновском речном порту на уникальной сцене, расположенной на настоящей барже. Хедлайнером фестиваля станет XOLIDAYBOY - молодой и яркий исполнитель, покоривший аудиторию своей непосредственностью и авторскими хитами, не покидающими все топ-чарты страны. В качестве специального гостя приглашен INSTRUKTOR.

Уфа

С 12 по 14 июня в Уфе в седьмой раз состоится крупнейший гастрономический фестиваль Поволжья с участием ведущих ресторанов. «Есть фест» (6+). Гости смогут продегустировать блюда разных кухонь мира, попробовать уникальные позиции от лучших ресторанов Уфы и соседних регионов. В программе фестивале также творческие мастер-классы для детей, театрализованные представления и музыкальные выступления. Фестиваль пройдет на площадке перед спорткомплексом «Уфа-Арена».

Самара

Самара впервые примет фестиваль STEREOLETO (16+). Он состоится 27 июня в Струковском саду. Программа будет насыщенной - на сцену выйдут как известные артисты, так и музыканты, которые только готовятся к своей минуте славы. Для самарской публики выступят Хаски, Хохма, Диктофон, Хмыров.

Еще один июньский фестиваль «Барабаны мира» (16+) - самый большой фестиваль этнобарабанов в России. Он пройдет на полуострове Копылово, на базе отдыха «Росинка». Вначале 22 - 26 июня состоится большой обучающий лагерь с мастерами со всей страны и приглашенными звездами перкуссии из Сенегала, Мозамбика, Ливана, Индии, Азербайджана. Сам фестиваль откроется 25 июня с «Ночи огня» - хороводами вокруг огромного костра, фаер-шоу с артистами из разных городов России, прыжками через костер и хождением по углям под звуки бразильских сурду, африканских джембе и шаманских бубнов. Фестивальные концерты состоятся с 26 по 29 июня.

Пермь

Ежегодно на фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+) приезжают тысячи туристов не только из Пермского края, но и из других регионов страны. В этом году праздник состоится с 4 по 11 июля в Кунгуре.

С 5 по 9 июля на площадке фестиваля пройдут профессиональные соревнования - первенство России среди молодежи и Кубок России по воздухоплавательному спорту. По итогам спортивных полетов будут определены сильнейшие пилоты и экипажи нашей страны.

Юбилейный, 15-й этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (6+) состоится 25 - 26 июля на фестивальной поляне близ села Серегово в Чердынском округе. Гостей фестиваля ждут турниры по фехтованию, сражения по ножевому бою, стрельба из лука, мастер-шоу резчиков по дереву, живописные представления народных театров, а также концерты этнической музыки, народные танцы. В фестивале участвуют музыканты, актеры, этнографы, историки, театралы, знатоки народных ремесел и туристы со всей России.

Гости могут стать участниками древних коми-пермяцких обрядов, свидетелями рыцарских сражений и огненных шоу, узнать о средневековых промыслах Прикамья, научиться делать оригинальные аутентичные сувениры.

Чтобы добраться до фестивальной поляны на машине, следует ехать по трассе Березники - Соликамск - Чердынь. Можно доехать на автобусе Пермь - Чердынь, который отправляется от автовокзала Перми.

Ижевск

С 8 по 12 июля пройдет фестиваль рок музыки «YLETAЙ» (16+). В селе Лагуново в 50 километрах от Ижевска соберутся более 100 музыкантов: «Алиса», Вячеслав Бутусов, «Пилот», «Калинов мост», «Пикник», «Ария», «Браво», Вадим Самойлов, Княzz, Lumen, «Горшенев», «СерьГа», «Сурганова и оркестр» и другие известные рок коллективы.

Оренбург

В Оренбуржье главные фестивали лета пройдут в Соль-Илецке. 19 - 24 августа там состоится фестиваль воздухоплавания «Соленый ветер Оренбуржья» (6+), на котором ожидается общий старт 10 аэростатов высотой с пятиэтажный дом. Во время фестиваля зрители смогут подняться в небо и увидеть красоту оренбургских степей с высоты птичьего полета.

В это же время - 22 августа - гостей примет фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (0+). Состоится парадное шествие с участием Арбузной королевы и Соленушки. На игровых и тематических площадках можно будет купить изделия народных умельцев и мастеров карвинга - художественного вырезания по арбузу, провести дегустацию, поучаствовать в конкурсах «Арбузный обжорка» и «Самый большой арбуз», послушать выступления лучших творческих коллективов.

Пенза

Второй этнофестиваль «Абашевские узоры» (6+) состоится на Юбилейной площади с 21 по 23 августа. На фестиваль пригласят ведущих российских исполнителей фолка - как уже известных, так и набирающих популярность, а также гостей из Беларуси и Узбекистана. На большую сцену выйдут и народные коллективы Пензенской области.