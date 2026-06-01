Родители щенка - той-терьер и шпиц. Фото: Макс-канал Ветеринар Илья.

Пермские ветеринары показали, каким вырос плод запретной любви. Напомним, два с половиной месяца назад «Комсомолка» писала, что в Перми у мамочки той-терьера и папочки шпица появился на свет малыш.

Учитывая, что будущие родители были разных пород, роды проходили невероятно тяжело. Во время родовой деятельности первый щенок застрял в родовых путях и погиб, а второй – долго не мог появиться на свет. Из-за тяжелых осложнений роженицу экстренно привезли в ветеринарную клинику «Друг».

Врачи приняли решение о проведении срочного кесарева сечения. Анестезиолог выбрал максимально щадящий вариант наркоза — эпидуральную анестезию, чтобы снизить риски для матери.

В итоге второго щенка специалистам удалось извлечь живым и здоровым. А так как и самого малыша, и его маму ветеринары фактически спасли, случай стал для сотрудников клиники особенно трогательным.

У малышки со здоровьем все в порядке. Фото: Макс-канал Ветеринар Илья.

- Догадайтесь, кто приходил к нам на вакцинацию? – написал у себя на странице в соцсетях ветеринар Илья Юрьевич, он принимал те самые роды. – Тот самый плод «запретной любви» мамочки той-терьера и папочки шпица! Шпице-той или тоя-шпиц получилась невероятно милой и красивой малышкой. У нее все отлично: вчера поставили ей первую прививку.

Доктор пожелал своей хвостатой пациентке крепкого здоровья, чтобы она радовала своих родителей и как можно реже навещала ветеринаров в клинике.

- Разве что в гости ждем, - улыбнулся ветврач.

