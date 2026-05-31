Лечим людей, восстанавливаем город: как Пермский край помогает подшефному Северодонецку

Пермские врачи уже четвертый год лечат пациентов, которые долгое время были лишены качественной медицинской помощи.

Такой далекий Северодонецк стал для жителей Пермского края по-настоящему родным и близким. Уже четвертый год наш регион шествует над одним из крупнейших городов в Луганской народной республике – помогает восстанавливать инфраструктурные объекты, обновляет инженерные системы, ремонтирует больницы, школы и детские сады, содействует в налаживании системы соцзащиты населения, направляет гуманитарные грузы.

- Наши общественные организации и объединения края, предприятия, волонтеры, медицинские работники и неравнодушные жители вносят огромный вклад в восстановление Северодонецка и возвращение его к мирной жизни. Мы благодарны им за их добро, неравнодушие, правильные примеры и ориентиры для всех нас, – отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как сегодня живет Северодонецк? И что было сделано за это время?

«Скоро ли пермяки приедут?»

На днях в служебную командировку в Северодонецк выехала очередная - 15 за четыре года - бригада пермских медиков. Терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, рентгенологи и другие узкие специалисты оказывают пациентам высокопрофессиональную помощь в центральной многопрофильной больнице.

В Северодонецке сейчас работает уже 15-я бригада медицинских работников, которые ведут прием пациентов, проводят обследования и оперируют.

- Наши специалисты работают в Северодонецке почти на постоянной основе, - говорит глава региона. - Они понимают, в какой ситуации оказались люди, и поэтому помогают всем, спасают жизни. Гордимся вашей самоотверженностью, земляки.

Несмотря на тяжелые дежурства и приемы, многие возвращаются в Северодонецк снова и снова. Понимают, что вопрос с собственными медицинскими кадрами до сих пор стоит очень остро.

Благодарные пациенты оставляют много добрых слов в адрес врачей из Перми.

- Мы всегда с большим нетерпением ждем приезда врачей, спрашиваем друг у друга: скоро ли пермяки приедут? - говорит жительница Северодонецка Людмила. - Они очень внимательные, отзывчивые и компетентные, настоящие профессионалы!

В каждый свой приезд пермские врачи успевают принять сотни пациентов, провести десятки операций и рентгенологических исследований. А при необходимости подготовить и транспортировать для дальнейшего лечения в Луганскую Республиканскую клиническую больницу особенно тяжелых пациентов.

- Когда мы приехали в Северодонецк в первый раз, город был разрушен, не было ни света, ни воды, - вспоминает пермский анестезиолог-реаниматолог Олег Георгиев. - Электроэнергию получали за счет генераторов, они работали всего по несколько часов в день.

Первое время врачам приходилось практически жить в больнице. Работы было много, а специалистов - единицы. Сейчас ситуация кардинально меняется: в больнице есть все необходимое для лечения пациентов, в том числе – аппараты искусственной вентиляции легких, современные операционные столы. Постепенно идет восстановление и самой больницы, здание которой серьезно пострадало от обстрелов.

Учеба в Перми, работа – на родине

Как сообщили в краевом минздраве, в рамках последней командировки пермские медработники провели первичный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны и выдали необходимые рекомендации по лечению прямо на дому.

Кстати, Пермский край не только направляет в подшефную территорию медицинские десанты, но и оказывает помощь в подготовке собственных кадров. У ребят из Северодонецка и ЛНР есть уникальная возможность бесплатно получить образование в Пермском государственном медицинском университете имени академика Вагнера.

Абитуриенты проходят конкурс по отдельному набору, а после окончания ВУЗа возвращаются в родной город и получают гарантированное рабочее место в Северодонецкой больнице.

В рамках культурного обмена в Северодонецке была организована фотовыставка «Пермские Боги». Она знакомит жителей города с одной из самых известных коллекций Пермского края — выдающимися образцами деревянной скульптуры XVII–XX веков.

Восстановлено более 30 зданий

Преображается и хорошеет и сам Северодонецк. Благодаря поддержке пермяков, работе строителей и усилиям местных жителей удается быстрыми темпами восстанавливать многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры. Необходимую спецтехнику для этого город получает вместе с гуманитарной помощью.

Как рассказали в краевом минстрое, строители работают в Северодонецке с 2022 года. Пермские бригады кровельщиков и монтажников продолжают ремонтировать кровли, окна, балконы и фасады жилых домов, меняют системы отопления.

Жители Северодонецка очень благодарны пермякам, которые восстанавливают не только жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, но и места особой памяти.

Так, за четыре года восстановлено больше 30 объектов, среди которых многоквартирные дома, детский сад, школа, административные здания. Кроме этого, идет благоустройство детских и спортивных площадок, ремонт уличной сети освещения, запланирована реконструкция школьного стадиона.

В городе открыты уже два отделения МФЦ, завершается ремонт современного здания под специальную многофункциональную службу. Услуги предоставляются в полном объеме.

Тепло в каждый дом

Но одно дело - восстановить жилфонд и социальные объекты, другое – сделать их теплыми и комфортными. Только за минувший отопительный сезон заменили более тысячи метров внутриквартальных теплосетей.

При поддержке правительства Пермского края в Северодонецке запустили уже 8 автономных газовых котельных, которые автоматически адаптируются к изменениям температуры воздуха, что значительно снижает затраты на отопление. Благодаря умному оборудованию теплом обеспечен целый ряд социально значимых объектов.

Кроме этого, в подшефном городе работают две аварийные бригады из Прикамья, которые проводят аварийно-восстановительные работы на объектах и сетях ЖКХ, оказывают помощь местным коллегам в обеспечении стабильной работы систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

- Коммунальщики всегда готовы помочь: в ночь, в дождь, в снег выходят и подставляют свое дружеское плечо. Своими силами справиться со всеми сложностями пока не можем, но пермяки очень поддерживают, - говорит врио Главы Северодонецка Павел Дреев.

Отдых для детей

Каждое лето Пермь принимает юных гостей из Северодонецка. С 2022 года в оздоровительных лагерях региона побывало почти полторы тысячи детей. Как рассказали в краевом Минобре, в этом сезоне – с мая по сентябрь – в Пермском крае отдохнут еще около 400 детей. Ребята побывают в Пермском зоопарке, посетят Художественную галерею, прогуляются по набережной Камы.

Как рассказали в краевом минобре, все лагеря сейчас работают по единой федеральной программе воспитательной работы. Основные направления: гражданское и патриотическое воспитание, трудовое и экологическое воспитание, профориентация, здоровый образ жизни, личная и общественная безопасность и другие.

Помогает наш регион со школьными учебниками и наглядными пособиями, в прошлом году учебной литературой были обеспечены школы и учреждения среднего профессионального образования. А в рамках акции «Северодонецк. Пермский период» школьники вместе со своими педагогами собрали для своих сверстников школьные принадлежности, книги, настольные игры, игрушки и даже костюмы для выступлений.

С большим удовольствием ребята собирают «Первый портфель мечты» для сверстников Северодонецка. Благодаря начинающим волонтерам из пермских детских садиков и школ будущие первоклассники переступают порог школы с новенькими рюкзаками, наполненными всеми необходимыми канцелярскими предметами.

- Для укрепления дружественных связей и знакомства школьников с культурой Пермского края все первоклассники получают в подарок к Дню знаний книгу «Земля чудес» пермской писательницы Катерины Гашевой.

Обмен опытом

Гостеприимный Пермский край посещают не только дети, но и взрослые – обмениваются опытом в самых разных сферах деятельности. Так, в конце прошлого года в нашем регионе побывала делегация из города – побратима, чтобы перенять опят в сфере культуры, а также познакомиться с традициями и историей региона.

Учреждения культуры организовали для коллег из Северодонецка обширную программу: это и знакомство с ключевыми объектами культурного наследия и современными проектами – от музейных коллекций до театральных постановок.

ВАЖНО

Благотворительные фонды Перми и края, предприятия и все неравнодушные пермяки продолжают собирать и отправлять гуманитарные грузы в Северодонецк. Благодаря усилиям жителей региона отправлено уже 4 тысячи тонн продуктов, одежды, предметов гигиены, лекарств и других вещей.