Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2026 13:30

Лечим людей, восстанавливаем город: как Пермский край помогает подшефному Северодонецку

Как Пермский край помогает восстанавливать подшефный регион в ЛНР
Виктория АНДРЕЕВА
Пермские врачи уже четвертый год лечат пациентов, которые долгое время были лишены качественной медицинской помощи.

Пермские врачи уже четвертый год лечат пациентов, которые долгое время были лишены качественной медицинской помощи.

Такой далекий Северодонецк стал для жителей Пермского края по-настоящему родным и близким. Уже четвертый год наш регион шествует над одним из крупнейших городов в Луганской народной республике – помогает восстанавливать инфраструктурные объекты, обновляет инженерные системы, ремонтирует больницы, школы и детские сады, содействует в налаживании системы соцзащиты населения, направляет гуманитарные грузы.

- Наши общественные организации и объединения края, предприятия, волонтеры, медицинские работники и неравнодушные жители вносят огромный вклад в восстановление Северодонецка и возвращение его к мирной жизни. Мы благодарны им за их добро, неравнодушие, правильные примеры и ориентиры для всех нас, – отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как сегодня живет Северодонецк? И что было сделано за это время?

«Скоро ли пермяки приедут?»

На днях в служебную командировку в Северодонецк выехала очередная - 15 за четыре года - бригада пермских медиков. Терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, рентгенологи и другие узкие специалисты оказывают пациентам высокопрофессиональную помощь в центральной многопрофильной больнице.

В Северодонецке сейчас работает уже 15-я бригада медицинских работников, которые ведут прием пациентов, проводят обследования и оперируют.

В Северодонецке сейчас работает уже 15-я бригада медицинских работников, которые ведут прием пациентов, проводят обследования и оперируют.

- Наши специалисты работают в Северодонецке почти на постоянной основе, - говорит глава региона. - Они понимают, в какой ситуации оказались люди, и поэтому помогают всем, спасают жизни. Гордимся вашей самоотверженностью, земляки.

Несмотря на тяжелые дежурства и приемы, многие возвращаются в Северодонецк снова и снова. Понимают, что вопрос с собственными медицинскими кадрами до сих пор стоит очень остро.

Благодарные пациенты оставляют много добрых слов в адрес врачей из Перми.

Благодарные пациенты оставляют много добрых слов в адрес врачей из Перми.

- Мы всегда с большим нетерпением ждем приезда врачей, спрашиваем друг у друга: скоро ли пермяки приедут? - говорит жительница Северодонецка Людмила. - Они очень внимательные, отзывчивые и компетентные, настоящие профессионалы!

В Северодонецке сейчас работает уже 15-я бригада медицинских работников, которые ведут прием пациентов, проводят обследования и оперируют.

В Северодонецке сейчас работает уже 15-я бригада медицинских работников, которые ведут прием пациентов, проводят обследования и оперируют.

В каждый свой приезд пермские врачи успевают принять сотни пациентов, провести десятки операций и рентгенологических исследований. А при необходимости подготовить и транспортировать для дальнейшего лечения в Луганскую Республиканскую клиническую больницу особенно тяжелых пациентов.

- Когда мы приехали в Северодонецк в первый раз, город был разрушен, не было ни света, ни воды, - вспоминает пермский анестезиолог-реаниматолог Олег Георгиев. - Электроэнергию получали за счет генераторов, они работали всего по несколько часов в день.

Благодарные пациенты оставляют много добрых слов в адрес врачей из Перми.

Благодарные пациенты оставляют много добрых слов в адрес врачей из Перми.

Первое время врачам приходилось практически жить в больнице. Работы было много, а специалистов - единицы. Сейчас ситуация кардинально меняется: в больнице есть все необходимое для лечения пациентов, в том числе – аппараты искусственной вентиляции легких, современные операционные столы. Постепенно идет восстановление и самой больницы, здание которой серьезно пострадало от обстрелов.

В Северодонецке сейчас работает уже 15-я бригада медицинских работников, которые ведут прием пациентов, проводят обследования и оперируют.

В Северодонецке сейчас работает уже 15-я бригада медицинских работников, которые ведут прием пациентов, проводят обследования и оперируют.

Учеба в Перми, работа – на родине

Как сообщили в краевом минздраве, в рамках последней командировки пермские медработники провели первичный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны и выдали необходимые рекомендации по лечению прямо на дому.

Кстати, Пермский край не только направляет в подшефную территорию медицинские десанты, но и оказывает помощь в подготовке собственных кадров. У ребят из Северодонецка и ЛНР есть уникальная возможность бесплатно получить образование в Пермском государственном медицинском университете имени академика Вагнера.

Абитуриенты проходят конкурс по отдельному набору, а после окончания ВУЗа возвращаются в родной город и получают гарантированное рабочее место в Северодонецкой больнице.

В рамках культурного обмена в Северодонецке была организована фотовыставка «Пермские Боги». Она знакомит жителей города с одной из самых известных коллекций Пермского края — выдающимися образцами деревянной скульптуры XVII–XX веков.

В рамках культурного обмена в Северодонецке была организована фотовыставка «Пермские Боги». Она знакомит жителей города с одной из самых известных коллекций Пермского края — выдающимися образцами деревянной скульптуры XVII–XX веков.

Восстановлено более 30 зданий

Преображается и хорошеет и сам Северодонецк. Благодаря поддержке пермяков, работе строителей и усилиям местных жителей удается быстрыми темпами восстанавливать многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры. Необходимую спецтехнику для этого город получает вместе с гуманитарной помощью.

Как рассказали в краевом минстрое, строители работают в Северодонецке с 2022 года. Пермские бригады кровельщиков и монтажников продолжают ремонтировать кровли, окна, балконы и фасады жилых домов, меняют системы отопления.

Жители Северодонецка очень благодарны пермякам, которые восстанавливают не только жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, но и места особой памяти.

Жители Северодонецка очень благодарны пермякам, которые восстанавливают не только жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, но и места особой памяти.

Так, за четыре года восстановлено больше 30 объектов, среди которых многоквартирные дома, детский сад, школа, административные здания. Кроме этого, идет благоустройство детских и спортивных площадок, ремонт уличной сети освещения, запланирована реконструкция школьного стадиона.

В городе открыты уже два отделения МФЦ, завершается ремонт современного здания под специальную многофункциональную службу. Услуги предоставляются в полном объеме.

Тепло в каждый дом

Но одно дело - восстановить жилфонд и социальные объекты, другое – сделать их теплыми и комфортными. Только за минувший отопительный сезон заменили более тысячи метров внутриквартальных теплосетей.

При поддержке правительства Пермского края в Северодонецке запустили уже 8 автономных газовых котельных, которые автоматически адаптируются к изменениям температуры воздуха, что значительно снижает затраты на отопление. Благодаря умному оборудованию теплом обеспечен целый ряд социально значимых объектов.

Кроме этого, в подшефном городе работают две аварийные бригады из Прикамья, которые проводят аварийно-восстановительные работы на объектах и сетях ЖКХ, оказывают помощь местным коллегам в обеспечении стабильной работы систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

- Коммунальщики всегда готовы помочь: в ночь, в дождь, в снег выходят и подставляют свое дружеское плечо. Своими силами справиться со всеми сложностями пока не можем, но пермяки очень поддерживают, - говорит врио Главы Северодонецка Павел Дреев.

Отдых для детей

Каждое лето Пермь принимает юных гостей из Северодонецка. С 2022 года в оздоровительных лагерях региона побывало почти полторы тысячи детей. Как рассказали в краевом Минобре, в этом сезоне – с мая по сентябрь – в Пермском крае отдохнут еще около 400 детей. Ребята побывают в Пермском зоопарке, посетят Художественную галерею, прогуляются по набережной Камы.

Как рассказали в краевом минобре, все лагеря сейчас работают по единой федеральной программе воспитательной работы. Основные направления: гражданское и патриотическое воспитание, трудовое и экологическое воспитание, профориентация, здоровый образ жизни, личная и общественная безопасность и другие.

Помогает наш регион со школьными учебниками и наглядными пособиями, в прошлом году учебной литературой были обеспечены школы и учреждения среднего профессионального образования. А в рамках акции «Северодонецк. Пермский период» школьники вместе со своими педагогами собрали для своих сверстников школьные принадлежности, книги, настольные игры, игрушки и даже костюмы для выступлений.

С большим удовольствием ребята собирают «Первый портфель мечты» для сверстников Северодонецка. Благодаря начинающим волонтерам из пермских детских садиков и школ будущие первоклассники переступают порог школы с новенькими рюкзаками, наполненными всеми необходимыми канцелярскими предметами.

- Для укрепления дружественных связей и знакомства школьников с культурой Пермского края все первоклассники получают в подарок к Дню знаний книгу «Земля чудес» пермской писательницы Катерины Гашевой.

Обмен опытом

Гостеприимный Пермский край посещают не только дети, но и взрослые – обмениваются опытом в самых разных сферах деятельности. Так, в конце прошлого года в нашем регионе побывала делегация из города – побратима, чтобы перенять опят в сфере культуры, а также познакомиться с традициями и историей региона.

Учреждения культуры организовали для коллег из Северодонецка обширную программу: это и знакомство с ключевыми объектами культурного наследия и современными проектами – от музейных коллекций до театральных постановок.

ВАЖНО

Благотворительные фонды Перми и края, предприятия и все неравнодушные пермяки продолжают собирать и отправлять гуманитарные грузы в Северодонецк. Благодаря усилиям жителей региона отправлено уже 4 тысячи тонн продуктов, одежды, предметов гигиены, лекарств и других вещей.