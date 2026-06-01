29 мая отмечается День соседей. Праздник стад символом добрососедских отношений и общественного единства. В 2026 году его значимость особенна и связана с проведением Года единства народов России, объявленным президентом страны Владимиром Путиным. В это день территориальные общественные самоуправления и активисты «Единой России» в разных муниципальных округах региона провели мероприятия, направленные на сплочение и взаимопомощь жителей Прикамья.

Яркие дворовые праздники состоялись в Индустриальном районе Перми. ТОС «Авиагородок» организовал мероприятие во дворах по улице Норильская, а ТОС «Стахановский» на одноименной улице.

-Такие мероприятия уже добрая традиция, а для нас, депутатов, это еще и возможность пообщаться с людьми, обсудить волнующие их темы, обменяться идеями и мнениями, - отметил заместитель Секретаря партии, депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов.

В Орджоникидзевском районе ТОС «Гайва-2» и «Гайва-3» организовали субботники у общественных центров на улицах Карбышева и Барнаульской. Здесь убрали старые ветки, привели в порядок клумбы, побелили деревья, заменили старые, уже отжившие своё резиновые покрышки на аккуратные бетонные вазы для цветов. К полезному делу присоединилась и молодежь.

- Люблю эту акцию за простоту. Главная цель ведь не в громких лозунгах, а в самом элементарном — познакомиться и по-человечески поговорить с теми, кто живет с тобой в одном доме. Когда мы знаем друг друга в лицо, а не просто слышим шаги за стенкой, то и общие вопросы решать гораздо легче. Будь то уборка в подъезде или план благоустройства двора, - отметил депутат краевого парламента Алексей Андреев.

В Кировском районе Перми ТОС «Судозаводский», ТОС «Новые Водники» и магазин «Пятерочка» организовали на улице Капитанская, 58а игровую программу в народных традициях, выступления коллективов, чаепитие из самовара с баранками и мастер-классы.

ТОС «Октябрьский» провел праздники во дворах своего микрорайона. В общественном центре «Январский» общественники организовали просмотр фильма «Это мы не проходили», занятие по нейрогимнастике и фасовку травяного чая для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. ТОС «Налимиха» провели субботник, посадили цветы и кустарники у остановки Героя Лядова.

Активисты ТОС «Новая Налимиха» организовали встречу с соседями микрорайонов «Водники», «Судозавод», «Новые Водники». На ней участники плели браслеты выживания для бойцов специальной военной операции, пили чай и просто душевно общались.

Такие праздники добрососедства - часть Народной программы «Единой России».

- В этом году «День соседей» прошел особенно душевно: видеть, как дворы оживают, как люди собираются вместе — ради праздника, ради труда, ради поддержки наших бойцов — по-настоящему вдохновляет! Партпроект будет и дальше поддерживать такие добрые традиции, ведь сила Прикамья в единстве и заботе друг о друге, - подчеркнул Региональный координатор партпроекта «Школа ЖКХ», глава администрации Кировского района Перми Михаил Борисов.