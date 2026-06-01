В ДТП погибли четыре человека. Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

На территории Пермского края 31 мая в 19:55 произошло смертельное ДТП. Погибли трое несовершеннолетних детей и водитель легкового автомобиля. Подробности аварии сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Вечером со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль MAN в составе полуприцепа под управлением водителя 1977 года рождения. На 113 км трассы он не учел дорожные условия и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением женщина 1982 года рождения.

В ДТП под Пермью погибли женщина и трое детей. Видео: Госавтоинспекция Пермского края

В результате ДТП погибли трое несовершеннолетних и водитель легкового автомобиля: женщина 1982 года рождения, трое детей – мальчики 2013 и 2016, девочка 2010 годов рождения. По данным МБУ «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа», также пострадала девочка 2019 года рождения.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

