«Мир довольно маленький и весь его можно объехать на велосипеде»: пермский путешественник хочет доехать до Китая

41-летний преподаватель игры на барабанах из Перми Иван Оглоблин впервые решил отправиться в велопутешествие 5 лет назад. Маршрут выбрал не из простых – из родного города он поехал аж до Владивостока.

Купил шоссейный велосипед, оборудовал его багажником, велосумкой, взял ремкомплект, палатку, спальник, дождевик, термос, камеру, другие атрибуты путешественника и отправился в дорогу.

До места назначения пермяк планировал добраться за 70-80 дней, ежедневно преодолевая по сотне километров. Вел видеодневник, в котором ежедневно рассказывал, сколько ему удалось проехать за день, о достопримечательностях и архитектуре разных городов, о новых знакомых, которых он обрел в дороге и о многом другом.

И вот спустя 74 дня, потеряв 10 килограммов веса, и преодолев 7874 километров, Иван добрался до конечной точки своего маршрута.

- Я снял рюкзак, поставил велик, сел на землю и почувствовал, что совершил невозможное. Я словно на Луну высадился, - рассказывает Иван. - Пока не село солнце, я спустился к Амурскому заливу, вышел на илистый берег и искупался. Я чувствовал покой, покой, тишина и легкая грусть от завершения маршрута.

После этого путешественник еще не раз отправлялся в подобные «туры»: добирался на Алтай из Новосибирска преодолев 2000 км., через Кавказ доезжал до Турции, из Санкт-Петербурга до Кольского полуострова в Териберку. А в прошлом году поразил своих подписчиков маршрутом Пермь-Иссык-Куль.

Иван признается, что впервые решился на долгий маршрут, когда осознал – его главное желание – путешествовать – так и остается нереализованным, а жизнь будто проходит мимо.

- Однажды я проснулся посреди ночи и стал разрабатывать план, как осуществить мечту с теми возможностями, которые я имею. У меня всегда был стереотип, что для путешествий – тем более дальних – нужны немалые деньги, особенно это понимаешь, когда смотришь билеты на самолет.

Я стал думать - какие еще есть способы, с меньшими затратами. В голову пришел велосипед. Тем более во время пандемии я пробовал доезжать до соседнего города – за два дня проехал 320 км и понял, что мне это по силам. Начинать думал с небольших расстояний, проезжая в день по 70-80 км, постепенно привыкая к нагрузке.

Больше всего Ивана беспокоил ограниченный бюджет поездки. Пермяк рассчитал, что раз передвигаться он будет на велосипеде, а ночевать в палатке, то основные траты будут только на пропитание и непредвиденные расходы, связанные с ремонтом. На это он планировал выделять по 500 рублей в день. Но главное удивление пришло к нему уже во время первого путешествия.

- Когда я начал вести дневник в соцетях, оказалось, что многим людям интересно читать про мои приключения. И это несмотря на то, что я совсем не писатель и никогда не занимался этим раньше! Самое интересное, что без моей просьбы, многие начали присылать мне деньги на карту. Получилось так, что я ехал, а мои читатели присылали финансовую поддержку, а на пути постоянно встречались люди, которые предлагали и помощь, и продукты, и ночлег. Так в конце путешествия оказалось, что ту сумму, которую я выделил на поездку, я не потратил вовсе.

После всех путешествий Иван говорит, что осознал одну вещь – мир довольно маленький и весь его можно объехать на велосипеде.

- Еще я стал меньше бояться непредвиденных ситуаций и понимаю, что люди редко оставят в беде. На выручку всегда кто-то приходит, - говорит путешественник.

Впереди у Ивана масштабные планы: хочет доехать до Китая, побывать на Сахалине, на Курилах.

- Хотел бы отправиться еще раз до Турции и побывать в Европе. С путешествиями я понял, что весь мир открыт!