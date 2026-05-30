«Это карамора!» В Перми нашли гигантского комара

У 7-сантиметрового комара - пятнистые крылышки. Фото: Надежда Баглей.

Пермяки, прогуливающиеся по Саду соловьев, заметили и сфотографировали 7-сантиметрового комара с пятнистыми крылышками.

Экоактвист Надежда Баглей рассказала, что эту необычную находку сделала пермячка Мария Ахметова.

- Да, это я заметила насекомое, это случилось, когда мы с Надеждой гуляли по аллее сирени в Саду соловьев, но запечатлела его все-таки Надежда, - поделилась с журналистами «КП-Пермь» Мария Ахметова.

- Спасибо, Мария, за острые глаза! Это карамора, так в народе называют этих огромных комаров. А ее научное название - Tipula maxima или гигантская долгоножка. Ваше наблюдение - большая редкость! Возможно даже научная находка, ведь так далеко на северо-востоке карамора еще не фиксировалась, - сообщила на странице ВКонтакте Сада соловьев Надежда Баглей.

- Я такое же насекомое встретила сегодня утром, когда в 5 утра гуляла с собаками. Оно сидело на поляне вдоль пятиэтажек на улице Уинской. Сфотографировать было нечем - телефон я утром редко беру с собой, - написала в комментариях к посту еще одна пермячка.

Общественница Надежда Баглей объясняет, что карамора - это очень редкое явление в наших краях, но бояться ее не стоит - комар этот не кусается. Он сам всего боится, и если карамору неосторожно поймать за ногу, она ее отбросит, как ящерица хвост.

Большую часть своей жизни - около года – эта долгоножка проводит в стадии личинки. Живет она во влажной почве, под ковром из мха или прямо в полузатопленных гниющих корягах по берегам ручьев.

- И Сад соловьев с его Трухлявыми заповедниками – для караморы просто рай! Живут эти огромные комары совсем немного, всего несколько недель, поэтому увидеть их - большая удача.

Питаются они растительными остатками, опавшими листьями и мхом, ускоряя почвообразование и возвращая питательные вещества в лесную экосистему.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru