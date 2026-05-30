«Писал песни и был награжден медалью «За воинскую доблесть»: пермский матрос героически погиб на СВО

Во время коротких передышек военнослужащий писал стихи и песни, которые часто накладывали на ролики про СВО. Фото предоставлено мамой военнослужащего.

3 июня в Березниках состоится церемония прощания с Алексеем Бажиным - гвардии старшим матросом 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного Флота отряда специального назначения «Шторм».

- 28 мая тест ДНК подтвердил, что наш средний сын Алексей прибыл домой навсегда. Насколько это больно - не передать, и даже осмыслить невозможно! Ведь только в январе наша семья попрощалась с еще одним сыном Иваном, который погиб, как герой, защищая мирных людей Украины, - написала на своей странице в соцсетях мама героя – Снежана Бажина.

«Комсомолка» уже писала об Алексее Бажине полтора года назад, когда пермского матроса наградили медалью «За воинскую доблесть».

Связать свою жизнь с морем парень мечтал с самого детства, и вместе с учебой в школе четыре года занимался в кружке «Нептун» в Березниках. Он отправился на СВО в феврале 2022 года, практически сразу после того, как окончил Пермский филиал Волжского государственного университета.

На СВО Алексей Бажин служил в должности гранатометчика на крейсере «Петр Великий», а во время коротких передышек писал стихи и песни, которые часто накладывали на ролики про СВО: «Все пацаны хотят, они хотят - расчистить небо от снарядов уйти в закат. Наша страна, наша семья. Мы будем теми, кто вновь одолеет врага».

- Алексей окончил наш филиал в 2020 году по специальности «Электрик-механик по судовому электрооборудованию», - сообщили в Пермском филиале Волжского государственного университета водного транспорта. - В 2021 году получил звание старшего матроса, работал механиком котельной команды, управлял водоопреснительной установкой.

Преподаватели помнят Алексея как воспитанного, скромного и талантливого человека. Он активно участвовал в творческих концертах и городских конкурсах, сочинял и исполнял песни. Одна из них — «Рисунок» — родилась после встречи с девочкой, подарившей ему рисунок со словами «Я верю в тебя!». Другая песня называется «Хотят».

Когда Алексей приезжал в отпуск, он встречался с курсантами филиала и рассказывал о тяжелых первых месяцах службы и о том, как под минометным обстрелом вытаскивал раненых товарищей.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования семье героически погибшего пермского матроса Бажина Алексея Андреевича. Прощание с героем состоится в г. Березники 3 июня в 13:30, ул. Фрунзе, 16/1.

