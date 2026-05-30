Выходные в Перми: прогулка до Хохловки на теплоходе, день выдры в зоопарке и открытие фестиваля на набережной

В гости к Матильде и на показательные кормления

В эти выходные Пермский зоопарк будет особенно насыщен событиями. После открытия нового пространства сюда приходят не только ради зверей – здесь можно подолгу гулять по огромному природному парку. Кроме того, по выходным в зоопарке проходит познавательная программа, которая уже включена в стоимость билета.

В субботу в зоопарке отметят Всемирный день выдры. В честь этого выдра Матильда приглашает пермяков в гости.

В 13.00 тут пройдет мастер-класс по рисованию, в 14.00 начнутся познавательные игры, в 15.00 - эко-игра и экскурсия по тематической зоне «Лесная мозаика».

Также в этот день еноты-полоскуны, приматы, семейство белых медведей и красные волки получат что-то очень интересное и вкусное на показательных кормлениях. Это надо обязательно увидеть! Кормления пройдут в 11.30,15.30 и в 16.00.

31 мая в 12.00 в зоопарке начнет работу арт-площадка от школы рисования «Графика», в 14.00 состоится экскурсия «Зоосемья», в 15.00 – викторина «Всей стаей в зоопарк», в 17.00 - сэлфи-марафон по зоопарку.

А в 12.00, в 15.30 и в 16.00 пройдут показательные кормления капибар, сурикатов, выдр и обезьян.

Адрес зоопарка:

- ул. Архитектора Свиязева, 17в

- Время работы: 09:00-21:00

Кассы закрываются на час раньше

Стоимость билетов: 500-800 руб.

«Сигма бой», «Робоняня» и кино из Мексики

С 30 мая по 1 июня в Перми будет проходить 4-й Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Зрители увидят 38 фильмов и анимационных проектов не только из России, но и из Польши, Бельгии, Швейцарии, Испании, Дании, Германии, Мексики, Китая, Франции, Нидерландов, Пакистана и ЮАР. Причем на «Медвежонке» покажут только те фильмы, которые еще не выходили в прокат.

Среди российских премьер - семейная комедия «Робоняня» (12+) с участием Евы Смирновой и Миланы Хаметовой, приключенческий фильм «Космическая Машка» (12+). Также зрителям покажут новые сезоны проектов «Любопытная Варвара» (6+), «Папины дочки. Новые» (12+) и премьеру сериала «Малахит» (6+).

Фильмом закрытия станет семейная картина «Мой дикий друг. Возвращение домой» (12+).

Фестивальные показы пройдут в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «Аймолл Эспланада» (ул. Петропавловская, 73А).

А на эспланаде 30 мая откроется фестивальный городок, где будут проходить встречи с актерами и режиссерами, бесплатные показы фильмов и мультфильмов, спектакли и мастер-классы.

Фестивальный городок будет работать с 10:00 до 21:00.

Официальное открытие фестивального городка состоится в 14:00. На нем выступят Владимир Левченко, Карина Каграманян, Виолетта Антонова и Мария Янковская, известная по хиту «Сигма бой».

Вход свободный.

Летний фестиваль на набережной

30 мая в Кировском районе вновь стартует масштабный летний фестиваль «Выходные на набережной. Закамск – место силы» (0+).

Откроется он концертом, посвященным началу лета и Дню зашиты детей. В нем примут участие фольклорный ансамбль «Воскресение», вокальный ансамбль «Отражение», Мария Савостина, фолк-проект «Груша», ансамбль «ИВАНЫ», а также певец Артур Абаев. Концертная программа пройдет на сцене у ДК им. Кирова (ул. Кировоградская, д. 26) с 16.00 до 19.00.

Венки, хороводы и уличное застолье

31 мая в архитектурно-этнографическом музее Хохловка развернутся настоящие Троицкие гуляния. Гостей научат завивать березку, плести венки, водить круги и играть в старинные пермские забавы.

Праздник Святой Троицы в народной традиции стоял на стыке двух сезонов: провожали весну и открывали лето. Главной героиней торжеств была береза. Ее украшали лентами, вокруг нее водили хороводы, а девушки плели венки и кумились.

В программе праздника - мастер-классы по набойке и изготовлению украшений для девичьих кос, хороводы, уличное застолье, пляски под гармонь и лирические песни у воды. Атмосферу создадут фольклорные коллективы: «Соловейка», «Благовесть», «Гляденовские перепевы», «Тишина», «Медуница» и ансамбль самого музея «Хохловка».

Начало праздника в 11:00.

Стоимость билетов 360-450 руб.

Кстати, с конца мая до музея «Хохловка» можно совершить речные прогулки на теплоходе «Юнга Камы».

Для гостей есть три программы. «От причала до причала» – короткая прогулка для тех, кто хочет прокатиться на теплоходе во время осмотра музея. «На холмах и на воде» сочетает неограниченное время на территории музея с водной прогулкой. «Музейная бухта» для сборных групп включает экскурсию от визит-центра до причала с рассказом о памятниках деревянного зодчества, а затем теплоходную прогулку с новым взглядом на хохловский залив и архитектуру.

30 мая, 31 мая отправление теплохода в 11:00; 13:00; 14:30; 16:00

Стоимость билетов: от 390 до 1200 руб.

