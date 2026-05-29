В Госдуме назвали Пермский край мощным индустриальным центром

Выступая с посланием-2026, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что промышленность – наша сила, основа жизни и развития:

- Пермский край – высокотехнологичный регион. В 2020 году мы с вами приняли решение стимулировать развитие обрабатывающих производств и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого системно расширили меры поддержки. Как результат, за 5 лет объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 30 процентов, а в отрасли машиностроения рост составил 58,6 процента.

По словам главы региона, за 6 лет были реализованы 70 крупных инвестиционных проектов, а по итогам 2025 года Пермский край вошел в ТОП-3 по объему федеральных средств, привлеченных в рамках национальных проектов промышленности. Такой результат только у нас, у Москвы и Санкт-Петербурга.

Комментируя выступление Дмитрия Махонина, депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин отметил, что Пермский край сегодня уверенно подтверждает статус одного из ключевых промышленных регионов страны.

- То, что Прикамье вошло в тройку лидеров по объемам федеральных средств, привлеченных в рамках национальных проектов в промышленности, - это очень серьезный показатель эффективности работы региона. – считает депутат. - За этим результатом стоит не только высокий промышленный потенциал края, но и системная работа по развитию производств, модернизации предприятий, поддержке технологических проектов и привлечению инвестиций.

По словам парламентария, Пермский край исторически является мощным индустриальным центром России, и сегодня крайне важно, что регион не просто сохраняет эти позиции, а активно развивается в новых экономических условиях:

- Средства национальных проектов позволяют предприятиям проводить техническое переоснащение, внедрять современные технологии, повышать производительность труда, создавать новые рабочие места. А это уже напрямую влияет на уровень заработной платы, налоговые поступления и качество жизни людей. Особенно важно, что промышленность Прикамья сегодня активно участвует в процессах технологического суверенитета страны. Наши предприятия работают в стратегически важных отраслях: химической промышленности, машиностроении, двигателестроении, оборонно-промышленном комплексе. И поддержка со стороны государства дает дополнительный импульс для дальнейшего роста.

Для Пермского края это не только повод для гордости, но и большая ответственность. Регион должен и дальше сохранять лидерские позиции, привлекать федеральные ресурсы, поддерживать промышленность и создавать условия для развития новых высокотехнологичных производств.