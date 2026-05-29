Беспилотная опасность в Пермском крае 29 мая 2026 года: что происходит

В пятницу, 29 мая, в 17.04 в Министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что ввели режим Беспилотной опасности.

- Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.Номер вызова экстренных служб — 112, - добавили в Минтербезе.

В соцсетях сообщают, что в некоторых районах города завыли сирены. Но пока никаких сообщение от пермяков о фиксации в небе над регионом вражеских БПЛА не было.

В Минтербезе также напомнили. что порядок действий при Беспилотной опасности такой же, как при угрозе атаки БПЛА:

- Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом!

- Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

- Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

- Следите за оповещениями МЧС. Еще через минуту, в 17.05, в МЧС сообщили, что ввели в регионе режим «Ракетная опасность». В 17.37 в Росавиации сообщили, что ввели в пермском аэропорту Большое Савино план "Ковер". Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

