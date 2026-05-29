«Я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам!» Пермяки могут поклониться одной из самых почитаемых праведниц

Особенно Святая Матрона помогает в укреплении семьи, воспитании детей и дарует утешение в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.

Православные пермяки смогут поклониться одной из самых любимых и почитаемых заступниц нашего народа – Матроне Московской. В это воскресенье, 31 мая, икону с частицей мощей Блаженной Матроны Московской доставят в Храм Иоанна Предтечи в селе Култаево.

Будучи слепой от рождения, она обладала великим даром духовного зрения и при жизни исцеляла тысячи людей.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии. Из-за бедности еще до рождения мать решила отдать ребенка в приют, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся девочка явилась в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами.

Приняв сон за знамение, женщина отказалась от мысли отдавать ребенка. Дочь родилась слепой, но мать ее очень любила.

С 7-летнего возраста у девочки открылся дар предсказания и исцеления больных. По ее молитвам люди получали исцеление и утешение в скорбях. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка вместо того, чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.

- Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам, - говорила еще до смерти Матрона.

Она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы «слышать службу». Именно здесь в те годы находился один из немногих действующих московских храмов.

Позднее мощи святой были перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в раку.

Особенно Святая Матрона помогает в укреплении семьи, воспитании детей и дарует утешение в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.

В култаевском храме святыня пробудет до 21 июня. Ежедневно, по окончании Божественной Литургии, перед иконой с частицей мощей святой праведницы будут совершаться молебны блаженной Матроне.