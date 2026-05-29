Партия «Новые люди» предложила ввести бесплатную парковку для беременных в Перми

Он отметил, что женщинам на поздних сроках беременности приходится часто посещать медучреждения. Мест на бесплатных парковках не всегда хватает, а пройти 300–500 метров беременным не всегда просто, особенно зимой, когда на улицах гололёд.

- Когда мы говорим о поддержке демографии, материнства и детства, то обычно делаем акцент на крупных государственных программах. Но забота проявляется и в мелочах - например, бесплатных парковках возле перинатальных центров и других медучреждений. Для беременных это не просто комфорт, а вопрос безопасности и доступности медицинской помощи, - говорит Алексей Овчинников.

Депутат Пермской городской Думы от партии «Новые люди» Алексей Овчинников.

Он добавил, что пока в стране не распространена подобная практика. В большинстве регионов льготные места для будущих мам не предусмотрены: бесплатно парковаться могут только инвалиды или многодетные семьи. Бесплатные парковки для семей с детьми или беременных появляются возле частных объектов - например, торговых центров. Пермь может стать одним из первых городов России, которые вводят новую меру поддержки на муниципальном уровне.

Предполагается, что для получения льготы не потребуется лишней бюрократии: разрешение будут выдавать на основе документа, подтверждающего беременность.

«Новые люди» продвигают ряд законодательных инициатив, направленных на поддержку материнства и детства по всей стране. Например, это бесплатные медицинские обследования для пар, которые только готовятся завести детей. Это поможет улучшить репродуктивное здоровье и снизить риски врождённых заболеваний у детей. Отдельное внимание в повестке «Новых людей» уделяется программам по восстановлению женщин после родов и укреплению детского иммунитета. Все эти меры в совокупности позволят сохранить здоровье мамы и малыша.