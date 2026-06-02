В Перми на эспланаде выступит исполнительница хита «Матушка-земля»

12 июня на эспланаде откроется летний фестиваль «Город встреч» (0+). Сцена будет установлена в квартале у Законодательного собрания. Вечер откроет хор «Млада», а затем состоится шоу из специально подготовленных номеров от более чем 40 пермских артистов, которые покажут только в этот вечер.

- Каждый номер превратится в мини-спектакль, каждая песня — в отдельную историю, перекличку культур, ритмов и настроений, - говорят организаторы концерта.

Специально приглашенным гостем открытия станет исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова. Напомним, это дебютная песня певицы, которая впервые прозвучала в 2022 году, а в 2024 буквально взорвала социальные сети своим припевом: «Матушка-земля, белая березонька. Для меня – Святая Русь, для других – занозонька». Автор песни – композитор Петр Андреев.

- Во время выступления вместе с замечательными танцорами, вашими земляками, мы языком искусства расскажем о любови к своей земле – и эти чувства от самого сердца, – рассказала Татьяна Куртукова.

Открытие «Города встреч» состоится в 21.00. Вход свободный.

Дальнейшие события фестиваля «Город встреч» будут проходить в течение июня, июля и августа. Это фестиваль живой культуры «Обряды-наряды», Большой театральный фестиваль, «Ведем себя культурно», «Танцуй. Открывай». На эспланаде в течение лета будет работать фестивальный городок «Города встреч», где будут организованы культурные, спортивные и познавательные площадки для всей семьи.