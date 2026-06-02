Пермские музеи перехитрили школьников с гаджетами

Пермский краеведческий музей с 1 по 15 июня организовал семейный игровой фестиваль «Горки»

Лето только началось, и многие школьники, которые не уехали в лагерь или к бабушке на дачу, зачастую не знают, чем себя занять. Родителям бывает непросто организовать для детей насыщенную культурную программу. В честь начала каникул Пермский краеведческий музей с 1 по 15 июня организовал семейный игровой фестиваль «Горки». В нём объединились сразу несколько площадок-участников: Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Музей-диорама, Дом-музей «Подпольная типография», Дом-музей им. Н. Г. Славянова, Пермская художественная галерея, Резиденции для детей, подростков и молодых взрослых «ТУТ», Музей истории Пермского университета.

Главная идея фестиваля - коллекционировать впечатления и летние артефакты. В каждом музее ребята выполняют творческие задания и создают свои уникальные поделки, которые по итогам маршрута забирают с собой.

Корреспондент «КП» поучаствовала в фестивале вместе с ребенком, отправившись на маршрут в детский музейный центр, на «Заводе Шпагина» (ул. Советская, 1). Экспозиция здесь посвящена почве. Можно рассмотреть, как устроены норы барсука, крота, лисы. Посмотреть, как в разрезе выглядят муравейники, гнезда птиц, увидеть любопытные археологические находки.

Тимофею 13. Скажем честно: к идее идти в музей он отнёсся скептически.

— Мам, ну это же скукота, — сопротивлялся мой подросток, когда я объявила ему о предстоящем событии.

На старте детям выдали фирменный шоппер фестиваля. Внутри — карта с маршрутом по музеям, журналы с заданиями, брошюры-путеводители, а также маршрутный лист. В нём задания: ответы нужно найти, внимательно изучив музейные экспонаты.

Сын быстро вовлекся и уже через пять минут с интересом искал нору крота, разглядывал как устроен изнутри муравейник, а когда дело дошло до творческих мастер-классов увлекся так, что решил поучаствовать буквально во всем. Сначала он делал пазл, самостоятельно вырезая каждую детальку. Потом заинтересовался изготовлением арома-саше, не прошёл мимо посадки растений в горшочки и даже с увлечением сделал игрушку из картонных деталей — лисичку, которая, как я думала, подойдёт только самым маленьким.

Родители тоже не оставались в стороне: рассматривали слои почвы, узнавали новое о насекомых и с не меньшим энтузиазмом участвовали в мастер-классах. — На работе я так устаю от подсчётов, а эти творческие мастер-классы – настоящая медитация! И, главное, дочка увлеклась, — поделилась впечатлениями одна из посетительниц.

Когда все мастер-классы были переделаны – в карте довольному ребенку поставили печать о пройденном маршруте.

Так за 15 дней можно обойти 9 музеев, и в каждом — своя увлекательная программа. Ребёнок выполняет задания, а результаты творчества забирает с собой.

- Участники могут сделать столько артефактов, сколько захотят – один или все девять. Игра начинается с посещения любого музея по графику его работы. Здесь вы получаете ВпечатКарту с контактами музеев, описанием правил игры и местом для отметки о посещении. На каждой площадке действуют свои задания, объединённые общей темой. Поэтому и артефакты тоже объединяет кое-что общее. Все они могут поместиться на ладони, чтобы вам было их легко носить с собой и хранить самые яркие летние впечатления, - рассказали организаторы.

Начать игру можно с любого музея из списка участников. Для прохождения маршрута в некоторых музеях нужно приобрести билет. Игровой фестиваль проходит с 1 по 14 июня и завершится финальной вечеринкой в Детском музейном центре 15 июня.