Архитектура в миниатюре: Мастер из Прикамья создает шедевры зодчества из картона

В городе Добрянка в Пермском крае живет удивительный мастер-самоучка Роман Шуклин, посвятивший себя архитектурному макетированию. Проще говоря, молодой человек вдыхает жизнь в картон и бумагу, создавая реальные соборы и храмы в миниатюре.

- В основном делаю макеты церквей, - делится мастер. – Есть у меня макеты Собора Василия Блаженного, Храма Спаса-на-Крови, Вознесенско-Феодосиевской церкви из Перми, а также другие макеты - кукольные домики и волшебные сундучки.

В руках Романа самые простые и доступные материалы превращаются в точные копии великих сооружений. Его главные инструменты — это гофрокартон, клей ПВА-М, белый картон для детского творчества, плотный крафт-картон, газетная бумага, акриловые краски, колеры, лак и пластилин. Именно из этого набора по собственным технологиям он создает настоящие произведения искусства.

Одна из последних работ мастера - макет пермской Вознесенско-Феодосиевской церкви. Работа выполнена, учитывая всю сложную детализацию модели.

Но, пожалуй, самым главным вызовом для творчества Романа стал знаменитый собор Нотр-Дам де Пари. Идея создать его родилась в 2019 году, после трагического пожара в Париже. Мастер работал над проектом почти два года.

- В 2024 году макет собора Парижской Богоматери экспонировался на выставке в Перми. Но так как за него нужно было ежемесячно платить оргвзнос, а покупатель все не находился, я решил передать макет в дар Французскому институту в России, - рассказывает Роман.

Макет собора Парижской Богоматери. Фото: личный архив.

В 2024 году этот макет был выставлен в Москве, в музее «Собрание» во время вечера, посвященного открытию собора после реставрации. Сейчас работа украшает холл Французского лицея им. А. Дюма.

Чаще всего, работает Роман по фотографиям из интернета, иногда находя редкие чертежи зданий. Его работы экспонировались в Пермской краевой детской библиотеке, а персональная выставка прошла в Добрянской школе, где он сам когда-то учился.

- 10 лет назад я получил заказ на изготовление двух макетов Рождество-Богородицкой церкви в городе Добрянка, а один из них сейчас является экспонатом Добрянского историко-краеведческого музея. Также мои макеты выставлялись в павильоне на центральном рынке Перми.

Несмотря на очевидный талант - имеющий из-за тяжелой травмы инвалидность мастер - находится в тяжелом финансовом положении. Порой денег ему не хватает даже на самое необходимое: еду, лекарства и материалы для работы.

- Выживать мне помогают неравнодушные люди, которые поддерживают меня небольшими денежными переводами, - объясняет самоучка.

