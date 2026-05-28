Прогулялись по набережной и сфотографировались со школьниками: в Перми увидели Лазарева и Баскова

В Перми проходит кастинг на шоу, которое ведут артисты.

Сегодня, 28 мая, в Перми проходит финальный народный кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!»

Это музыкальное шоу на канале «Россия-1», которое идет с 2019 года. В каждом выпуске 10 исполнителей выступают перед жюри из 100 человек во главе с Сергеем Лазаревым. Чтобы победить, нужно набрать как можно больше баллов — поднять как можно больше экспертов.

Кастинги на шоу уже прошли во многих городах России. Пермь - финальная точка народного отбора.

Участников ждут во Дворце Молодежи на ул. Петропавловской, 185 28 мая до 19.00. Как сообщают очевидцы, с самого утра возле дворца собралось большое количество желающих.

А в соцсетях в это время появились видео как Сергей Лазарев и Николай Басков прогуливаются по набережной и на фоне арт-объекта «Счастье не за горами».

Пермяки, которым посчастливилось встретить артистов - делятся кадрами, как знаменитости фотографируются со школьниками и записывают дубли для программы, стоя на набережной под накрапывающим дождиком:

- Наше грандиозное путешествие в поисках талантов завершается, - говорит Николай Басков. - Мы проделали колоссальный путь от Кавказках гор до Урала. И финальный аккорд народного кастинга прозвучит в Перми.

- За это время мы услышали невероятные истории. Люди приходили со своими мечтами, песнями, со своей верой в чудо. Многие из них станут частью нашей музыкальной семьи, - добавил Сергей Лазарев.

