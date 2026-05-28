Поддержка местных производителей – это вклад в экономику региона: в Госдуме прокомментировали послание губернатора Прикамья

Дмитрий Махонин выступает с ежегодным посланием

Выступая с посланием – 2026 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что одна из приоритетных задач регионального правительства - повышение производственной безопасности.

- Делаем ставку на развитие молочного животноводства. Сейчас в Прикамье перерабатывается порядка 850 тысяч тонн молока в год, к 2030 году благодаря мерам поддержки планируем нарастить объем на 150 тысяч тонн, открыть новые рабочие места и получить дополнительные поступления в бюджет, - отметил глава региона.

Правительство Пермского края активно поддерживает и другие направления отрасли, в том числе:

- Субсидируется птицеводство;

- Совершенствуется законодательство в области предоставления сельхозземель без торгов начинающим аграрием.

- Обеспечивается равный доступ крестьянско-фермерским хозяйствам к земельным участкам.

- Нам не стыдно за качество продуктов пермского производства. Активно продвигаем их в торговых сетях, ресторанах и кафе, на электронных площадках. Региональному Министерству промышленности и торговли необходимо продолжить развитие проекта «Покупай пермское».

По мнению депутата Государственной Думы РФ от Пермского края Антона Немкина проект «Покупай пермское» сегодня становится не просто региональной программой поддержки производителей, а полноценным инструментом развития экономики Пермского края:

- Сегодня в проекте участвуют более 600 местных компаний, и их число с каждым годом только растет. Очень важно, что краевые власти и Минпромторг региона продолжают системно развивать это направление, помогая местным предприятиям выходить в торговые сети, рестораны и расширять присутствие своей продукции на рынке. Для производителей, особенно малого и среднего бизнеса, вопрос «доступа к полке» всегда был одним из самых актуальных. При этом проект имеет значение не только для бизнеса, но и для самих жителей края.

Покупатели получают доступ к качественной продукции местного производства, которая зачастую выигрывает по свежести, логистике и цене. Кроме того, покупая товары пермских производителей, жители фактически поддерживают экономику своего региона, занятость и развитие территорий.

- Когда регион создает механизмы продвижения местной продукции, это дает предприятиям возможность расти, увеличивать объемы производства, создавать новые рабочие места и укреплять свои позиции на рынке. Особенно важно, что сегодня продвижение местных брендов активно идет не только через розничные сети, но и через сферу общественного питания. Это помогает формировать узнаваемость пермской продукции, развивать региональные гастрономические бренды и повышать интерес к Пермскому краю в целом. Такие проекты необходимо масштабировать и дальше. Поддержка локального производителя – это вклад в экономическую устойчивость региона, развитие предпринимательства и укрепление продовольственной безопасности, - подчеркнул Антон Немкин.