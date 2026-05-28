Пермский край - край промышленный, край сильный

Свою речь Дмитрий Махонин начал с благодарности сотрудникам пожарной охраны за профессионализм и оперативную слаженную работу при ликвидации последствий атаки БПЛА.

Наш главный ответ - идти вперед

- Прежде всего хочу выразить слова благодарности нашим землякам, которые на СВО отстаивают суверенитет страны. Сегодня мы столкнулись с новыми угрозами. Атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты Прикамья требуют быстрого и серьезного ответа. От имени всех жителей Пермского края благодарю сотрудников пожарной охраны, которые помогали в ликвидации последствий, работали в непростых условиях и сделали все, чтобы защитить земляков.

Для отражения угрозы БПЛА мы создаем региональное подразделение «БАРС», на большинстве из стратегически важных объектов уже развернуты силы мобильных огневых групп. Безусловным приоритетом остается обеспечение безопасности жителей. Наш главный ответ на все вызовы - идти вперед.

Каждый рубль должен работать на развитие региона

- Пермский край активно работает над привлечением средств для выполнения социальных обязательств и развития инфраструктуры. В прошлом году мы получили на 40 процентов больше федерального финансирования, чем в 2024-м. Находимся по этому показателю на 12-м месте среди регионов России и на 1-м месте в ПФО. За два года бюджет «заработал» более 18 млрд рублей, что позволило увеличить финансирование социально значимых мероприятий.

За два года на ремонт социальных объектов и дорог, расселение аварийного жилья и благоустройство муниципалитетам дополнительно предоставлено более 60 млрд рублей. Всего за 6 лет в крае возведено 164 крупных социальных объекта. Каждый рубль должен работать на развитие региона.

Возведение улицы Строителей.

Одновременно работаем над списанием старых кредитов перед федеральным бюджетом. Уже списано 5,7 миллиарда рублей, эти средства остались в регионе. Мы направили их на развитие отрасли ЖКХ и помощь семьям участников специальной военной операции. Поручаю министерству финансов провести работу по списанию еще 3,4 миллиарда рублей.

Высокотехнологичный регион

- Промышленность - наша основа жизни и развития, наша сила. Не случайно она стала отдельным блоком народной программы «Единой России». Пермский край - высокотехнологичный регион. В 2020 году мы с вами приняли решение стимулировать развитие обрабатывающих производств и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого системно расширили меры поддержки. Как результат - за 5 лет объем отгруженных товаров собственного производства вырос на 30 процентов, а в отрасли машиностроения рост составил 58,6 процента.

За 6 лет реализованы 70 крупных инвестиционных проектов, а по итогам 2025 года Пермский край вошел в топ-3 по объему федеральных средств, привлеченных в рамках национальных проектов промышленности. Такой результат только у нас, у Москвы и Санкт-Петербурга.

Малое и среднее предпринимательство в Прикамье - не только торговля, это в том числе малые технологичные компании и высокотехнологичные производства. Их число за 2 года выросло вдвое, а выручка почти утроилась. Мы стимулируем малые и средние предприятия на технологическое перевооружение. Появляются возможности выпускать новую продукцию, расширять новые рынки сбыта, наращивать объемы производства и выручку.

«Нам не стыдно за пермские продукты!»

- Повышение производственной безопасности - одна из приоритетных задач краевого правительства. Делаем ставку на развитие молочного животноводства. Сейчас в Прикамье перерабатывается порядка 850 тысяч тонн молока в год, к 2030 году благодаря мерам поддержки планируем нарастить объем на 150 тысяч тонн, открыть новые рабочие места и получить дополнительные поступления в бюджет.

Поддерживаем и другие направления. Нам не стыдно за качество продуктов пермского производства. Активно продвигаем их в торговых сетях, ресторанах и кафе, на электронных площадках.

Кроме этого, до 608 выросло число наших предприятий, которые в рамках промышленной кооперации поставляют продукцию, технологии и разработки 53 отечественным и зарубежным холдингам. На протяжении 6 лет Пермский край входит в тройку лидеров ПФО по объему товарооборота с зарубежными странами.

Выбираем профессию уже в школе

- За пять лет мы построили 81 объект образования - это 39 школ, 33 детских сада, 9 объектов среднего профессионального образования, до 2030 года построим еще 60. Капитально отремонтировано 175 объектов.

За это время наши предприятия поверили в то, что можно и нужно работать с образованием, можно и нужно вкладывать в будущие кадры. Занимаем 10-е место в стране по числу учебно-производственных кластеров «Профессионалитет». С 2022 года количество студентов, обучающихся в этой программе, выросло в 16 раз.

Ежегодно растет число целевых договоров между предприятиями и студентами. Если в 2020 году их было всего 3, то в 2025-м это уже 2 тысячи. Наша задача - более гибко подходить к образовательным программам, чтобы решать кадровые вопросы конкретных территорий.

Мы помогаем ребятам выбирать профессию уже в школьном возрасте с помощью профильных классов: инженерных, медицинских, строительных, агротехнологических. Сегодня в них учатся более 12 тысяч ребят. 70 процентов выпускников таких классов продолжают дальнейшее обучение по профилю в учреждениях СПО и вузах. Масштабируем проект «Первая профессия», в рамках которого ученики 8 - 11-х классов еще в школе получают профессию, востребованную в территориях. Проект начался в 2022 году в Ординском округе, а сегодня он реализуется в 18 территориях.

Кроме этого, Пермский край одним из первых в стране заключил соглашение с Министерством образования и науки РФ о капитальных ремонтах инфраструктуры федеральных учреждений. До 2028 года планируется отремонтировать 22 объекта вузов.

Молодежь должна видеть свое будущее в Прикамье

- Создали Центр поддержки работающей молодежи - ресурсную площадку для работодателей, кадровых служб и самих ребят. Он помогает выстроить на производстве атмосферу взаимопомощи, запустить систему наставников, грамотно строить карьерные предложения, решать социальные вопросы. Сейчас перед нами стоит глобальная задача - сделать так, чтобы наша молодежь видела свое будущее в Пермском крае, в стране.

У ребят есть потребность приносить пользу обществу и родному региону. Мы открыли в Прикамье 12 молодежных центров и еще 3 создадим в этом году. За 6 лет наши ребята получили грантов на 520 миллионов рублей и реализовали проекты в развитии предпринимательства, общественной деятельности и других направлениях, значимых для региона. Пермский край занимает 7-е место в России по эффективности молодежной политики. Молодые ребята занимаются наукой, работают на предприятиях, строят дома и дороги, развивают регион. Именно от них зависит, каким человеческим ресурсом будет завтра обладать Пермский край.

«В демографии нет универсальных решений!»

Повышение рождаемости - направление очень сложное, здесь нет универсальных и быстрых решений. По итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в Пермском крае выше среднероссийского, по этому показателю регион занимает 1-е место в ПФО. Создание многодетных семей в Прикамье также сохраняется на высоком уровне - 33 процента.

С 2024 года проводим диспансеризацию репродуктивного здоровья, обследование уже прошли более полумиллиона человек. Ключевой задачей является поддержка в решении жилищного вопроса. Мы единственный субъект в стране, где действует региональное направление программы «Молодая семья».

Врачей становится больше

- Строим новые больницы, поликлиники, амбулатории, чтобы пациентам и врачам было комфортно. Неоднократно говорили про нехватку кадров в отрасли, сегодня мы видим позитивные тенденции. С 2020 года в наши больницы и поликлиники пришли работать более 3000 медицинских работников. Что особенно радует - впервые наметилась тенденция к омоложению отрасли.

В прошлом году ввели выплаты студентам и ординаторам, которые совмещают учебу с работой в наших больницах. За 6 лет в 3,5 раза выросло количество врачей-выпускников, трудоустраивающихся в медучреждения. И на 75 процентов увеличилось число целевых договоров со студентами медицинского университета. Меры, направленные на поддержку студентов, работают. По итогам 2025 года улучшили обеспеченность врачами в 25 муниципальных образованиях края.

Нам удалось сохранить позитивную динамику в ключевом демографическом показателе - ожидаемой продолжительности жизни, сегодня она составляет 73 года.

В Пермь приедут сильнейшие спортсмены

- Сегодня 62,5 процента жителей Прикамья регулярно занимаются физической культурой и спортом. Для этого развиваем инфраструктуру по всему региону. Прошлый год завершили вводом и эксплуатацию двух знаковых спортивных объектов - стадиона «Юность» и ледовой арены «Красная машина».

Стадион Юность после реконструкции стал настоящим красавцем.

Сейчас возводим ледовые комплексы в Чернушке, Чусовом, многофункциональный комплекс в Березниках и другие объекты. Продолжим создавать условия для занятия плаванием в регионе. В планах построить еще 7 бассейнов.

Возрождаем лыжно-биатлонный комплекс «Пермские медведи», приступили к его масштабной реконструкции. В 2024 году создали Центр адаптивных видов спорта, чтобы больше жителей с ограниченными возможностями регулярно занимались физкультурой и спортом. За год их число выросло на 4 тысячи.

С гордостью отмечу, что Пермский край получил право приведения в 2028 году зимней Спартакиады сильнейших спортсменов - самых высоких по рангу спортивных соревнований в России. Состязания будут проходить на новых объектах, в том числе на строящейся сегодня многофункциональной спортивной арене на 10,5 тысячи мест.

Строим быстро и качественно

- Строим быстрее, качественнее и технологичнее. В прошлом году 85 процентов контрактов на строительство заключено с пермскими компаниями. Сегодня доля материалов пермского производства на краевых стройках составляет более 70 процентов. Провели инвентаризацию всех земель, определили участки под соцобъекты. Это позволяет системно подходить к развитию территории.

Используем эффективные типовые проекты, в частности, школы и общежития, что позволяет нам в кратчайшие сроки создавать объекты, отвечающие самым современным требованиям. Ускорили проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации - более чем на 40 процентов.

Централизовали на уровне региона полномочия по строительству социальных объектов, чтобы повысить качество и скорость работ. В результате добились сокращения сроков на всех этапах и поднялись в рейтинге субъектов РФ по инвестиционно-строительному циклу с 12-го на 3-е место.

По объему расселения аварийного жилья в течение 3 лет сохраняем лидерство среди регионов ПФО.

Для обновления коммунальной инфраструктуры используем все возможные источники, федеральные и региональные программы, средства, полученные от оплаты коммунальных услуг, инвестиции коммунальных операторов. Хорошо понимаем, как важен для комфорта людей газ в домах. Сохраняем одну из самых крупных в России программ газификации.

Благоустройство и дороги

- Нашими приоритетами всегда были и остаются вопросы развития инфраструктуры, газификации, обновления транспорта, обустройства общественных пространств во всех муниципальных образованиях края. «Драйверами» этой работы являются народная программа партии «Единая Россия», федеральные проекты, региональная программа «Комфортный край».

При поддержке федеральных программ за 6 лет мы привели в порядок более 25 набережных, 45 центральных площадей. Провели ремонт и построили свыше 80 парков и скверов. Развиваем проект «Зеленое кольцо». В Черняевском лесу благоустроены места отдыха, проложены 30 километров пешеходных и беговых велодорожек.

Набережная Камы в любое время года является популярным местом отдыха пермяков. Увеличили ее протяженность до 4 километров. Благоустроили спортивную часть и новый участок до Мотовилихинских заводов.

Кроме этого, продолжаем строительство и реконструкцию дорог в муниципалитетах. Доля региональных дорог в нормативном состоянии - почти 81 процент. Мы являемся лидерами в ПФО и занимаем 5-е место в стране.

Продолжается работа по обновлению общественного транспорта. Средний возраст автобуса в Перми снижен с 12 до 3 лет, на региональных маршрутах - с 20 до 3,5 лет.

Краевой флот достигнет 11 судов

- 5 лет назад поставили себе цель возобновить судоходство по рекам Пермского края. Возродили Пермскую судоверфь, которая является единственным судостроительным предприятием на Урале. Доведем количество причальных сооружений до 15, они будут во всех населенных пунктах, где есть спрос на речные пассажирские перевозки и на перспективных для развития туризма маршрутах.

В декабре прошлого года создали краевое предприятие «Пермское речное пароходство». Летом заключим соглашение на поставку шести судов в лизинг. В 2028 году краевой флот достигнет 11 судов. Речные прогулки планируем активно встраивать в мультимодальные туристические маршруты.

Галерею посетили более 60 тысяч человек

- В этом году открыли новую Пермскую художественную галерею. О том, как много пермяков и гостей региона ждали этого события, говорит статистика. Только за первый месяц работы галерея приняла более 60 тысяч человек. Если говорить в целом об отрасли культуры, то за 5 лет посещаемость наших учреждений выросла более чем в 2 раза. Поручил министерству культуры совместно с коллективами музеев разработать концепции развития каждого учреждения.

Вячеслав ГРИГОРЬЕВ, сенатор от Пермского края, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Пермский край сегодня уверенно держит статус одного из самых сильных промышленных регионов страны. И главный вывод послания губернатора Дмитрия Махонина прост и понятен: когда работает промышленность - развивается весь край. Строятся дороги и школы, обновляется транспорт, благоустраиваются города, появляются новые рабочие места и возможности для молодежи. Эти результаты стали возможны благодаря системной работе команды губернатора и реализации народной программы партии «Единая Россия». Сегодня партия делает развитие промышленности одним из своих ключевых приоритетов. В новой народной программе этому посвящен отдельный раздел. А это значит - дополнительные меры поддержки предприятий, развитие производств и привлечение инвестиций. «Край промышленный - край сильный» - этот тезис сегодня действительно отражает то, как развивается Прикамье. На этой же позиции строит свою работу партия «Единая Россия», делая ставку на развитие промышленности и повышение качества жизни земляков, их благополучия, безопасности и комфорта.

Антон НЕМКИН, депутат Государственной Думы от Пермского края:

- Сегодня особенно важно, что развитие региона измеряется не только экономическими показателями, но и конкретными изменениями в жизни людей. Современная школа, доступная медицина, спортивная инфраструктура - это базовые условия для комфортной жизни. Сегодня Пермский край действительно демонстрирует высокие темпы развития социальной инфраструктуры. Это результат большой совместной работы региональных властей, федерального центра, участия региона в национальных проектах и привлечения дополнительных механизмов финансирования. Очень важно, что люди уже видят реальные результаты этой работы. Когда рядом с домом появляется новая поликлиника, когда дети идут учиться в современную школу, когда в территории открывается спортивный объект - это и есть настоящее развитие региона, которое напрямую влияет на качество жизни. Убежден, что такие темпы необходимо сохранять и дальше. Инвестиции в социальную инфраструктуру - это вложения в людей, в будущее Пермского края, в сохранение молодежи в регионе и создание комфортных условий для жизни наших семей.

Валерий СУХИХ, председатель ЗС Пермского края:

- Послание отразило единую стратегию развития региона. Вместе с итогами мы услышали конкретные управленческие задачи на будущее. В центре внимания по-прежнему остается человек и качество его жизни. Благодаря системным изменениям в строительстве социальных объектов Пермский край поднялся с 12-го на 3-е место по инвестиционно-строительному циклу. С 2020 года в Прикамье из ветхого фонда переселили 59 тысяч жителей. Своевременные законодательные меры позволили решить кадровую проблему в здравоохранении уже в 25 территориях. Всего за шесть лет в медицинские учреждения края пришли работать 3000 врачей, фельдшеров и медсестер. Единая позиция исполнительной и законодательной власти в развитии промышленности и поддержка производства, в том числе высокотехнологичных компаний, помогла нарастить объемы собственных товаров на треть, валовый региональный продукт увеличился более чем в два раза, а Пермский край стал одним из лидеров по количеству инновационных компаний. Стратегический подход губернатора и ответственная работа парламента дают реальный результат. Наша общая задача - не сбавлять темп и продолжать работать на благо каждого жителя Прикамья.

Ольга СУДНЕВА, депутат ЗС:

- Пермский край сегодня показывает уверенное и комплексное развитие, причем результаты заметны как в экономике, так и в социальной сфере. Регион вошел в число лидеров страны по привлечению федеральных средств, а валовый региональный продукт за шесть лет вырос более чем в два раза. Особенно впечатляют успехи промышленности: объемы машиностроения увеличились почти на 60%, а край стал одним из лидеров России по промышленным нацпроектам. Параллельно активно строятся школы, больницы, спортивные объекты, обновляются дороги и общественный транспорт, что напрямую влияет на качество жизни жителей. Такой системный подход позволяет Прикамью укреплять позиции одного из наиболее динамично развивающихся регионов страны.

Александр ГРИГОРЕНКО, ветеран СВО:

- Дмитрий Николаевич уделил много внимания ветеранам СВО, для которых в крае реализуются уникальные программы - «Свой бизнес» и «Свое дело», благодаря чему они получают навыки создания малого бизнеса и доступ к инструментам региональной поддержки. Кроме того, буквально на днях Законодательное собрание приняло закон, упрощающий для ветеранов доступ к субсидии для самозанятых для открытия первого дела. Это все говорит о том, что региональные власти подходят комплексно к занятости ветеранов СВО.

Анастасия КАЛАШНИКОВА, главный врач Полазненской районной больницы:

- Губернатор сказал, что с помощью федеральной программы «Земский доктор» и региональной «Медицинские кадры Прикамья» за шесть лет в территории края привлечено 1115 врачей и фельдшеров. Я точно могу сказать, что эти программы работают. В нашу больницу с 2023 года благодаря им пришли четыре врача. И теперь у нас 100-процентная укомплектованность. В том же году в Полазне было сдано новое здание районной больницы.

Стройка новых медицинских объектов - это очень здорово! Губернатор отметил, что все у нас потихоньку получается - и не только в отрасли здравоохранения, а во всех отраслях. И мы с высоко поднятой головой будем трудиться дальше на благо Пермского края.