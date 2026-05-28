Друзей избили и поставили на колени, а самого подростка отпустили под подписку: подробности ЧП в автобусе, где женщину на глазах маленького сына пнули в живот

На малолетнего хулигана завели уголовное дело. Фото: скриншот видео

Подросток, который избил женщину в автобусе, будет ждать окончания расследования уголовного дела под подпиской о невыезде. Об этом «КП-Пермь» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Вопиющий случай, напомним, произошел днем 21 мая в автобусе №4. Как рассказывали тогда очевидцы, наглый подросток курил в транспорте вейп, а когда женщина-пассажир сделал ему замечание, он, насмехаясь, выдохнул пар ей в лицо. Пермячка стала снимать подростка на телефон. Тогда он попробовал выхватить мобильник, а потом устроил потасовку. Все это происходило под гогот двух его дружков.

Потом подросток зажал женщину у двери, ударил рукой, возможно, не один раз, и пошел вдоль салона, а когда пермячка бросилась за ним, парень двумя руками схватился за перила и с размаху ударил ее ногой в грудь. Самое ужасное, что с женщиной ехал ее сынишка – ученик начальной школы, и, конечно, когда он увидел, как избивают его маму, начал горько плакать. Сама женщина после мощного удара долго не могла прийти в себя, она лежала на полу в салоне и держалась за живот.

Когда видео разлетелось по интернету, его стала обсуждать вся страна. Только под постом в нашей группе ВКонтакте оставили почти 10 тысяч комментариев! Произошедшее настолько шокировало людей, что они не стеснялись в выражениях и, само собой, сетовали на потерянное поколение.

Правоохранители быстро нашли и задержали подростка. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка». Ему может грозить либо штраф до миллиона рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет.

Но и это еще не все, через два дня после произошедшего в соцсетях появились два видео с дружками агрессивного подростка. На первом их заставили извиняться, на втором – избили и поставили на колени.

«Я извиняюсь за то, что мой друг пнул девушку с ребенком в живот, а я начал угорать», «Я извиняюсь, что мой друг пнул девушку в живот, начал ее трогать и что я его не остановил, а начал угорать. Больше не буду», — по очереди сказали подростки.

К избиению подростков люди отнеслись неоднозначно. Одни посчитали, что только таким методом можно было проучить невоспитанных мальчишек, другие говорили, что жестокость порождает жестокость, и таким способом можно сделать еще хуже.

Как бы то ни было, закон нарушать нельзя никому, поэтому следователи отреагировали и на это ЧП и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

- В социальных сетях получила распространение видеозапись, на которой запечатлено избиение подростками двоих несовершеннолетних. Следствием установлено, что подозреваемые из хулиганских побуждений нанесли удары руками и ногами двум потерпевшим 2009 и 2010 годов рождения. Личности подростков установлены, они допрошены в качестве подозреваемых. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в краевом следственном управлении СКР.

Теперь уже избившим подростков парням может грозить либо штраф до миллиона рублей, либо принудительные работы, либо реальное лишение свободы на срок до 7 лет.

