Партия «Новые люди» усиливает местные отделения в Пермском крае

Фото: Партия «Новые люди»

В Пермском крае партия «Новые люди» продолжает планомерно усиливать позиции. К команде присоединяются жители Перми, а также других городов региона. Накануне торжественные вручения членских билетов прошли в местных отделениях Лысьвы и Чайковского.

- Здесь мы проводим подобные встречи впервые. Люди не всегда могут доехать до регионального центра и пообщаться с нами лично, поэтому очень важно создавать сеть местных отделений, чтобы дать толчок к развитию всего края. На собраниях мы рассказали о наших проектах, обменялись опытом и наметили планы на будущее. Также мы наградили отличившихся сторонников, которые уже несколько лет работают в местных отделениях Лысьвы и Чайковского, - отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае Егор Лаптев.

Новые члены партии помогут масштабировать проекты «Новых людей». Это, например, программа активного долголетия «Жить по-новому». Она включает танцевальные фестивали, спортивные соревнования и образовательные курсы, адаптированные специально под старшее поколение. Такая программа будет востребована как в больших городах, так и в сёлах.

Фото: Партия «Новые люди»

Ещё одна инициатива «Новых людей» - проект для уличных артистов «Голос города». Он позволяет музыкантам, солистам и другим исполнителям бесплатно выступать на сценах в городских парках и скверах. Так у талантов из глубинки появляется возможность найти первых зрителей.

С прошлого месяца партия запустила сразу два проекта по профилактике зависимостей и правильному питанию в школах. Новые члены партии помогут развивать эти инициативы и запускать новые.

«Новые люди» отмечают, что число членов партии в крае продолжает расти и уже перевалило отметку в 500 человек. Официальный статус даёт возможность участвовать в принятии решений, выдвижении кандидатов на выборы, а также реализовывать собственные проекты и инициативы в команде единомышленников. Присоединиться может каждый, для этого необходимо написать в сообщество «Новых людей» в соцсети «ВКонтакте».