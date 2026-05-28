Главные фестивали пермского лета: какие события нельзя пропустить в этом сезоне

В летние выходные пермякам скучать не придется. Все три месяца каждую неделю будут проходить яркие фестивальные события. И начнутся они уже в эту субботу.

«Медвежонок»

С 30 мая по 1 июня в Перми будет проходить 4-й Международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». В его вошли 38 фильмов и анимационных проектов не только из России, но и из Польши, Бельгии, Швейцарии, Испании, Дании, Германии, Мексики, Китая, Франции, Нидерландов, Пакистана и ЮАР. Причем на «Медвежонке» покажут только те фильмы, которые еще не выходили в прокат.

Среди российских премьер - семейная комедия «Робоняня» (12+) с участием Евы Смирновой и Миланы Хаметовой, приключенческий фильм «Космическая Машка» (12+). Также зрителям покажут новые сезоны проектов «Любопытная Варвара» (6+), «Папины дочки. Новые» (12+) и премьеру сериала «Малахит» (6+).

Фильмом закрытия станет семейная картина «Мой дикий друг. Возвращение домой» (12+).

Фестивальные показы пройдут в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «Аймолл Эспланада» (ул. Петропавловская, 73А).

А на эспланаде 30 мая откроется фестивальный городок, где будут проходить встречи с актерами и режиссерами, бесплатные показы фильмов и мультфильмов, спектакли и мастер-классы. Фестивальный городок будет работать с 10:00 до 21:00.

Официальное открытие фестивального городка состоится в 14:00. На нем выступят Владимир Левченко, Карина Каграманян, Виолетта Антонова и Мария Янковская, известная по хиту «Сигма бой». Вход свободный.

Выходные в Закамске

30 мая в Кировском районе вновь стартует масштабный летний фестиваль «Выходные на набережной. Закамск – место силы» (0+). В течение лета в рамках фестиваля пройдут 11 мероприятий. Главным из них станет юбилейный пятый фестиваль «Причал» (12+), который пройдет с 24 по 26 июля на территории Пермской судоверфи, а также на других площадках Кировского района.

А 30 мая летний фестиваль откроется концертом, посвященным началу лета и Дню зашиты детей (0+). В нем примут участие фольклорный ансамбль «Воскресение», вокальный ансамбль «Отражение», Мария Савостина, фолк-проект «Груша», ансамбль «ИВАНЫ», а также певец Артур Абаев. Концертная программа пройдет на сцене у ДК им. Кирова с 16.00 до 19.00.

«Город встреч»

Летний фестиваль «Город встреч» откроется 12 июня на эспланаде. Сцена будет установлена в квартале у Законодательного собрания. Вечер откроет хор «Млада», а затем состоится шоу из специально подготовленных номеров от более чем 40 пермских артистов, которые покажут только в этот вечер.

События фестиваля «Город встреч» будут проходить в течение июня, июля и августа. Это фестиваль живой культуры «Обряды-наряды», Большой театральный фестиваль, «Ведем себя культурно», «Танцуй. Открывай». На эспланаде в течение лета будет работать фестивальный городок «Города встреч», где будут организованы культурные, спортивные и познавательные площадки для всей семьи.

«Небесная ярмарка»

Ежегодно на фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (6+) приезжают тысячи туристов не только из Пермского края, но и из других регионов страны. В этом году праздник состоится с 4 по 11 июля в Кунгуре на стадионе «Труд».

- Мы рассчитываем, что в фестивале примут участие 45 аэростатов, - рассказал директор фестиваля «Небесная ярмарка» Игорь Вертипрахов. – И когда они все поднимутся в воздух – неба видно не будет.

Фестиваль начнется церемонией открытия - 4 июля в 19:00. На стадионе будут работать интерактивные площадки. Для гостей будет играть DJ, а местные мастера представят сувенирную продукцию.

С 5 по 9 июля на площадке фестиваля пройдут профессиональные соревнования – первенство России среди молодежи и Кубок России по воздухоплавательному спорту. По итогам спортивных полетов будут определены сильнейшие пилоты и экипажи нашей страны.

«Небесная ярмарка» завершится 11 июля. В этот день гости смогут увидеть традиционный «танец слонов» – синхронное покачивание аэростатов под музыку.

«Зов Пармы»

Юбилейный 15-й этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (6+) состоится 25 - 26 июля на фестивальной поляне близ села Серёгово в Чердынском округе. Гостей фестиваля ждут турниры по фехтованию, сражения по ножевому бою, стрельба из лука, мастер-шоу резчиков по дереву, живописные представления народных театров, а также концерты этнической музыки, народные танцы. В фестивале участвуют музыканты, актеры, этнографы, историки, театралы, знатоки народных ремесел и туристы со всей России.

Гости могут стать участниками древних коми-пермяцких обрядов, свидетелями рыцарских сражений и огненных шоу, узнать о средневековых промыслах Прикамья, научиться делать оригинальные аутентичные сувениры.

Чтобы добраться до фестивальной поляны на машине, следует ехать по трассе Березники-Соликамск-Чердынь. Можно доехать на автобусе Пермь-Чердынь, который отправляется от автовокзала Перми.