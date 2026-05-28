Губернатор показал как в Пермском крае сбивают беспилотники

Задача группы - мгновенно выехать на позицию, обнаружить и уничтожить цель. Скриншот с видео из телеграм-канала губернатора Пермского края.

27 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с посланием по итогам работы за минувший год и рассказал о планах по развитию края.

Одним из безусловных приоритетов в работе, о которой говорил глава региона, является безопасность жителей.

Работа мобильно-огневой группы

- Атаки беспилотников на предприятия и жилые дома требуют быстрого и серьезного ответа. И здесь на защиту выходят МОГи. Это мобильная огневая группа, задача которой обнаружить и уничтожить цель, - говорит Дмитрий Махонин.

В своем телеграм-канале губернатор показал как работает такая группа, опубликовав видео с элементами выполнения учебно-боевой задачи. На кадрах - оперативное подразделение со специальным вооружением и оборудованием. Их задача мгновенно выехать на позицию, обнаружить и уничтожить цель.

- Ключевой задачей мобильно-огневых групп является защита критически важных объектов и инфраструктуры Пермского края от воздействия противника. В том числе и беспилотных воздушных судов, - рассказал заместитель начальника Пермского территориального гарнизона.

О своей службе поделился и пулеметчик мобильной огневой группы:

- Службу выбрал осознанно, служу по контракту. В составе мобильной огневой группы, защищая небо Пермского края. Здесь моя семья, родные, друзья. Им нужна защита. В дальнейшем хочу связать свою жизнь со службой в армии. Защищать свою родину и Пермский край.

Силы МОГ сегодня развернуты на большинстве стратегически важных объектов Пермского края.

