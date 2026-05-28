«Хотите вернуть сына – платите полтора миллиона»: в Перми окончены поиски 18-летнего выпускника

Пропавшего в Перми 18-летнего выпускника нашли живым. Его здоровью ничего не угрожает. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Источник, знакомый с ситуаицей, добавил, что парня нашли днем 27 мая в Краснокамске.

- Туда он приехал под влиянием мошенников, - говорит источник «КП-Пермь». - Полицейские сработали оперативно, отследили его маршрут из Перми. Именно скорость сыграла важную роль в том, что с парнем все в порядке.

Напомним, в полдень 25 мая 18-летний молодой человек ушел из дома, а вечером его родителям позвонили неизвестные и попросили полтора миллиона рублей, если те хотят увидеть сына живым.

- Я понял, что это мошенники. И дальше не стал с ним общаться. Они звонили жене. Сейчас они звонят уже дочке, которая учится в Москве, и с нее требуют деньги и выкуп, - рассказывал тогда «КП-Пермь» отец пропавшего Михаил.

Родители парня написали завяление в полицию и ФСБ.

