В Перми впервые летние лагеря откроются в детских садах

Пермских ребят примут 43 загородных лагеря.

Более 40 тысяч юных пермяков смогут этим летом отдохнуть в разнообразных детских лагерях, отправиться в туристические походы или поработать в трудовых отрядах. На организацию летней оздоровительной кампании в Перми в 2026 году предусмотрено более 388 миллионов рублей. Об этом рассказала заместитель главы администрации города Перми Екатерина Мальцева в рамках «Часа депутата» на заседании Пермской городской Думы.

Ребят примут 43 загородных лагеря, а также 152 лагеря с дневным пребыванием, разновозрастных отрядов и палаточных лагерей. Впервые кроме школ лагеря с дневным пребыванием будут открыты в 19 детсадах - для детей младшего возраста. В 27 библиотеках разместятся разновозрастные отряды. Мероприятия для детей пройдут в парках «Счастье есть», имени А. П. Чехова, саду имени В. Л. Миндовского, имени Я. М. Свердлова и в парке культуры и отдыха «Балатово».

В Перми продолжается практика бюджетной поддержки детского отдыха. Родители могут получить сертификаты на частичную оплату путевки в 43 аккредитованных лагерях Пермского края либо компенсацию части стоимости путевки - от 30 до 100 процентов.

Компенсация предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает суммы трех прожиточных минимумов. Детям из семей, признанных нуждающимися, и детям, находящимся в социально опасном положении, выделяются сертификаты на полную стоимость путевки. Также для них организуются специальные профильные смены в загородных лагерях.

Квесты и соревнования

В лагерях с дневным пребыванием ребята смогут не просто отдыхать. Для них готовят воспитательные и развлекательные программы. В школе «Мастерград» пройдет профориентационная смена «Мозаика будущего», в школе дизайна «Точка» - смена «Нескучные каникулы. Содружество орлят России» по развитию лидерских и командных качеств, в лицее №2 - лагерь для старшеклассников «Экватор», а в школе «Дуплекс» - творческий проект «Литературный Дуплекс». В Доме молодежи будет организована программа «Дети - детям», где пройдут исторические и литературные квесты, профильные мастер-классы, спортивные соревнования и киноклубы.

Впервые профильные смены пройдут в «Школе креативных индустрий». А детская арт-резиденция «ТУТ» научит подростков создавать выставки и уличные инсталляции.

Более 18 тысяч школьников смогут принять участие в проекте «Спортивное лето - 2026». Профессиональные инструкторы будут проводить тренировки на 32 многофункциональных площадках.

Лето также дает возможность для ребят заработать. Более тысячи пермских подростков примут участие в трудовых «Отрядах мэра» по направлениям «Культурный дежурный», «Экодежурный», «Медиаиндустрия», «Вожатый» и другим. Более 4 тысяч школьников будут работать в трудовых отрядах по месту жительства вместе с «Российскими студенческими отрядами». Также впервые школьники получат возможность заключить трудовые договоры на летний период с крупными предприятиями Перми.

Выбрать наиболее интересную для ребенка площадку поможет портал «Каникулы в городе. Пермь» лето.вперми.рф.

Приоритет - безопасность

После доклада Екатерины Мальцевой депутаты задали ей ряд вопросов.

- Когда будет открыт муниципальный лагерь «Фортуна» на улице Кировоградской? - поинтересовался депутат Алексей Овчинников.

Екатерина Мальцева ответила, что площадка требует серьезной подготовки. Финансирование проекта заложено на следующий год, однако уже сейчас ведутся работы по подведению необходимых коммуникаций и обеспечению безопасности.

Депутат Антон Мелюхин спросил, как будет обеспечиваться безопасность детей.

Екатерина Мальцева заверила, что все детские городские площадки прошли такую же приемку на безопасность, как и загородные лагеря, и готовы встретить детей.

- Вопрос детского отдыха значим для любого родителя, и, конечно, хотелось бы, чтобы наши дети хорошо отдохнули в этот период и набрались сил. Считаю, что расширение событийной линейки летней программы отдыха в Перми - это показатель слаженной работы городской команды в этом вопросе. Безусловно, ключевым приоритетом для нас остается обеспечение безопасности летнего досуга наших детей по всем направлениям, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.