Завод «IRIS»: как современное производство тротуарной плитки меняет облик городов

Фото: завод тротуарной плитки «IRIS»

В Пермском крае растет количество проектов, где благоустройство выполнено на качественно новом уровне. Один из драйверов этих изменений — завод тротуарной плитки «IRIS», расположенный в деревне Лобаново. Что делает продукцию этого предприятия востребованной у застройщиков, муниципалитетов и частных клиентов?

Локальное производство — глобальный подход

IRIS — это не просто завод. Это современное высокотехнологичное предприятие полного цикла. Здесь изготавливают тротуарную плитку, бордюры и другие бетонные изделия методом полусухого вибропрессования. Процесс автоматизирован, что гарантирует стабильную геометрию, прочность и долговечность продукции.

- Мы строили завод с мыслью о том, чтобы предложить рынку качественную плитку по честной цене, — комментирует руководство предприятия. — Локальное производство даёт нам преимущество: короткая логистика, свежий ассортимент, возможность контролировать каждый этап — от замеса до отгрузки.

Технологии, которые работают на результат

В арсенале завода — три ключевые технологии, закрывающие любые задачи благоустройства.

Одноцветная плитка — классика жанра. Гладкая поверхность, натуральные оттенки, большой выбор форматов. Идеально для пешеходных зон, частных дворов и территорий с умеренной нагрузкой.

Colormix — технология объёмного окрашивания. Пигмент проникает на всю толщину бетона, поэтому цвет не выцветает и не истирается даже спустя годы. Плитка Colormix даёт яркие, насыщенные оттенки и плавные переходы цвета.

StoneTop — премиальная технология, имитирующая натуральный камень. Верхний слой содержит минеральные добавки, а специальная промывка раскрывает уникальный рисунок. StoneTop выглядит как гранит или мрамор, но при этом обладает прочностью вибропрессованного бетона и стоит заметно дешевле природного камня.

Фото: завод тротуарной плитки «IRIS»

Ассортимент: от классики до крупноформата

Завод выпускает плитку в широком диапазоне форм и размеров:

«Старый город» — классика с выразительными скруглёнными фасками, набор из трёх камней.

«Кирпич» — универсальная прямоугольная форма, подходит для любых объектов и нагрузок.

«Мультиформат» — крупноформатная коллекция из двух-трёх размеров, создающая минималистичное мощение с минимумом швов.

«Квадрат» — строгая геометрия, чёткие линии, широкая цветовая гамма.

«Паркет» — узкая прямоугольная форма для оригинальных раскладок («ёлочка», диагональ).

«Сити» — плитка повышенной прочности толщиной 80 мм для транспортных проездов и парковок.

Цифры и факты: почему IRIS выбирают профессионалы

Прочность — М350 (выдерживает высокие пешеходные и автомобильные нагрузки).

Морозостойкость — F200 (до 200 циклов замораживания-оттаивания).

ГОСТ — вся продукция соответствует ГОСТ 17608-2017 и ГОСТ 6665-91 (бордюры).

Гарантия — 3 года на одноцветную плитку, 5 лет на Colormix и StoneTop.

Фото: завод тротуарной плитки «IRIS»

Объекты, которые говорят сами за себя

Плитка IRIS уже украшает многие общественные и частные пространства Перми и Пермского края:

ЖК «Ньютон» (ул. Энгельса, 18) — 1 313 м², форма «Квадрат XS».

ЖК «Погода» (ул. Серебристая, 7) — 1 200 м², «Мультиформат» цвет «Юпитер».

Клубный дом «МЫ» (пр. Дягилева, 4) — 1 952 м², «Мультиформат» + «Паркет».

Сквер «Парад планет» у Пермского планетария — 830 м², «Мультиформат» цвет «Какао».

Эти объекты — наглядное подтверждение того, что качественная плитка способна преобразить любую территорию.

Удобство для клиента

Завод работает как с частными заказчиками, так и с юридическими лицами, включая муниципальные организации. Возможна доставка по Перми и Пермскому краю, а также отгрузка самовывозом со склада в Лобаново. Специалисты завода помогают рассчитать необходимое количество плитки и бордюров, а при необходимости — подобрать оптимальную форму и цвет под стиль объекта.

Будущее: новые формы, цвета и проекты

IRIS не стоит на месте. В планах завода — расширение ассортимента, запуск новых коллекций и дальнейшее участие в масштабных проектах благоустройства Пермского края и других регионов.

- Мы хотим, чтобы города становились удобнее и красивее. И мы знаем, с чего начать — с качественного покрытия под ногами, — резюмируют на предприятии.

Контакты

Сайт: fabrika-iris.com Телефон: 8 (342) 205-58-05 Адрес производства: Пермский край, д. Лобаново

Реклама. ООО «Газоны Прикамья», ИНН 5904189013, erid 2W5zFJPayus