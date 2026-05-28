В Перми прошли бесплатные занятия по живописи

Фото: Студия рисования «Рисуй и готово»

С 14 по 24 мая в арт-резиденции МаксАрт прошли бесплатные занятия для всех желающих. Участники познакомились с разными направлениями современной живописи и попробовали себя в работе с акварелью, акрилом, пастелью и маркерами.

Мастер-классы проводили профессиональные художники — выпускники МГАХИ имени В.И. Сурикова, а также приглашенная художница, выпускница пермского государственного института культуры. Проект был реализован при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», которая в 2026 году отмечает 10-летие.

- Для СИБУРа важно, чтобы в городах присутствия у жителей были возможности не только для образования, спорта или профессионального развития, но и для творческой самореализации. Такие проекты помогают сделать искусство ближе и доступнее: каждый может прийти без специальной подготовки, попробовать разные техники и получить новый интересный опыт. Мы видим, что творческие инициативы востребованы в Перми, поэтому продолжим поддерживать форматы, которые объединяют людей и раскрывают их таланты, - подчеркнула Елена Снежко, руководитель направления социальных инвестиций СИБУРа.

За время проекта мастер-классы посетили более 440 человек. По итогам занятий 370 работ были представлены на итоговой выставке, состоявшейся 24 мая. В рамках открытого голосования были выбраны восемь победителей в номинациях: акварельная и акриловая живопись, пастель и маркеры.

Ими стали:

1. Житников Александр

2. Хохрякова Татьяна

3. Ефимик Янита

4. Солдатенко Юлия

5. Мустакимов Дамир

6. Зырянова Екатерина

7. Киселевская Людмила

8. Ленькова Ангелина

Победители получили подарочные арт-боксы по флюид-арту, а их работы будут размещены на рекламных конструкциях города.

- Спасибо студии и СИБУР за мастер-классы! Было очень здорово погрузиться в атмосферу рисования вместе с профессионалами своего дела, - поделилась впечатлением Анастасия Щеколева, участница проекта.

- Мы очень благодарны СИБУРу за то, что они поддерживают такие культурные проекты, делают искусство для пермяков более доступным, позволяют любому человеку преодолеть какие-то сомнения и страхи и попробовать себя в чем-то новом, - отметила Анастасия Хорошева, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Отдельной частью программы стал интенсив для преподавателей живописи, который состоялся 17 мая. Его посетили 14 художников. Участники получили сертификаты, методические материалы и арт-боксы по акриловой живописи с поталью. Полученные знания преподаватели смогут использовать в работе со своими учениками и для развития современных направлений живописи в городе.

- Очень понравился интенсив. Попробовала новые для себя техники и материалы. Отзывчивые преподаватели студии делились своими знаниями. Спасибо за погружение в мир творчества. Получила заряд вдохновения. Приезжайте еще, будем ждать новых встреч, - прокомментировала участница интенсива Ольга Пивень.

