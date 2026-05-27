Используют чувствительные темы: как мошенники наживаются на лже-индексации пенсий и пособий

Помните, что вся официальная информация о социальных выплатах доступна исключительно через проверенные государственные сервисы.

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана, связанную с якобы «проверкой индексации социальных выплат». Пользователи получают сообщения с предложением уточнить размер начислений через специальные чат-боты или мобильные приложения. Как только человек устанавливает лже-сервис, преступники получают доступ к его персональным данным: СНИЛС, банковским картам, учетным записям и другой конфиденциальной информации.

Депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что подобные схемы строятся на доверии людей к государственным мерам поддержки:

- Мошенники оперативно адаптируются к информационной повестке и используют любые социально чувствительные темы: пенсии, пособия, индексации выплат. Людям предлагают «быстро проверить начисления», а на деле подсовывают вредоносные сервисы, через которые получают полный доступ к персональным данным и финансам.

По словам депутата, особенно уязвимыми в таких ситуациях оказываются пожилые люди, семьи с детьми и люди, которые регулярно получают государственные выплаты:

- Человек видит знакомые формулировки про индексацию, социальную поддержку, государственные выплаты и теряет бдительность. Этим и пользуются преступники. После установки приложения мошенники могут не только похитить деньги, но и оформить кредиты, получить доступ к аккаунтам или совершать действия от имени человека.

Помните, что вся официальная информация о социальных выплатах доступна исключительно через проверенные государственные сервисы:

- Не существует необходимости устанавливать сторонние приложения для проверки пособий или пенсий. Все данные можно получить через портал Госуслуг, клиентские службы Социального фонда России или МФЦ. Любые ссылки на неизвестные сервисы, особенно приходящие через мессенджеры или соцсети, должны вызывать подозрение.

Антон Немкин призывает уделять больше внимания цифровой безопасности и предупреждать родственников о новых схемах обмана:

- Сегодня кибермошенничество становится все более технологичным и психологически выверенным. Главная защита – это внимательность и цифровая грамотность. Нельзя передавать посторонним персональные данные, устанавливать приложения из непроверенных источников и переходить по сомнительным ссылкам.