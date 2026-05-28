Дружба начинается с ключа

Фото: «Ростелеком»

Умные технологии для нового жилого комплекса

«Ростелеком» оснастил умными технологиями 125-й дом в Перми. Он расположен в ЖК «Дружба» на ул. Металлистов, 18. Более 130 семей получили доступ к уникальному цифровому сервису для обеспечения безопасности и управления бытовыми задачами.

Тринадцать камер контролируют периметр, парковку и общие пространства новостройки, а умные домофоны с видеофиксацией установлены на всех подъездах и калитках. Для жильцов это не просто набор услуг, а продуманная экосистема, которая дает главное — спокойствие за близких и уверенность в сохранности имущества.

Фото: «Ростелеком»

- При выборе квартиры я сразу обратила внимание на современные сервисы, - рассказала Полина Летошнева, жительница дома. - Мне не страшно отпускать сына гулять, весь двор под присмотром. А еще хочу отметить, что «Ростелеком Ключ» - это не просто технологии, это как личный помощник для мамы! И главное - все управляется с телефона: можно удаленно открыть дверь своим близким, если они забыли ключи, посмотреть, кто пришел или что происходит на парковке. К тому же я могу создать временные коды для врача или курьера, чтобы встретить их сразу на пороге квартиры. Это невероятно удобно.

Все под контролем: интеграция на этапе строительства

«Ростелеком Ключ» отвечает строгим стандартам как застройщиков, так и новоселов. Уже на этапе котлована специалисты монтируют необходимые элементы цифровой инфраструктуры. Благодаря этому после завершения строительства собственники квартир получают жилье, оснащенное передовыми технологиями и комфортными решениями — от скоростного интернета до умных сервисов «Ростелеком Ключ».

Фото: «Ростелеком»

- Мы создаем технологии, которые не требуют от клиента быть экспертом, - объснила Анна Сюзёва, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала компании «Ростелеком». - Все работает по принципу «подключил и пользуешься». Сервисы уже настроены и объединены в удобном мобильном приложении, а данные надежно защищены. Система легко масштабируется и подходит для любого жилого комплекса. Мы объединяем не только умные инструменты для безопасности, но и внедряем интеллектуальные приборы учета с автоматической передачей показаний. Это позволяет управляющим компаниям оптимизировать операционные расходы, а жильцам — полностью избавиться от бытовой рутины. Наша цель проста: чтобы цифровые технологии каждый день заботились о людях».

Партнерство, которое вдохновляет

- «Ростелеком» стал для нас идеальным технологическим партнером, помогающим наполнять новостройки современными решениями, - говорит Максим Глухих, руководитель строительного проекта компании «Орсо групп». - Благодаря единому контролю, круглосуточному мониторингу и удаленному доступу к сервисам, семьи перестали беспокоиться о повседневных вопросах и просто живут в комфорте. Мы рады, что экосистема «Ростелеком Ключ» органично вписалась в концепцию нашего комплекса и «подружилась» с новоселами.

Фото: «Ростелеком»

Впереди всех: сервис растет и развивается

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» в 2025 году расширил географию своего присутствия. Теперь комплекс решений представлен в 440 населенных пунктах России. Сервисом охвачено более 820 тысяч домохозяйств. Приложение «Ключ» установили уже 1,7 миллиона человек. В Перми различными опциями платформы пользуются свыше 18 тысяч семей.

Реклама. ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 erid 2W5zFJvk4kq