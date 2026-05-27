Оперировали больше часа, возможно, придется делать пластику: в Перми на 12-летнего мальчика напала собака

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

В Перми на 12-летнего мальчика напала собака. Об этом в соцсетях рассказала мама пострадавшего ребенка. По ее словам, нападение произошло на автостоянке за продуктовым магазином в микрорайоне Пролетарский на улице Транспортной, 8.

- Территория автостоянки забором не огорожена, со стороны хозяина помощи ребёнку не было оказано. Его оперировали больше часа, находится в экстренной хирургии, рваные раны, возможно, придётся делать пластику, кусок ткани может не прижиться. А хозяин собаки мне в глаза просто смеялся, что у него большие связи и ему нечего за это не будет! – говорится в посте.

Запись сопровождается фотографиями. На них видно двух собак без поводков и намордников, рядом - собачья будка. Сама территория стоянки довольно большая и чем-то напоминает пустырь. Также опубликованы фото ран, которые получил школьник. В комментариях пермяки желают мальчику скорейшего выздоровления, но в то же время задаются разумным вопросом: зачем ребенок вообще пошел на территорию стоянки. На это, судя по всему, знакомые пострадавшего отвечают, что мальчик шел к машине.

В пресс-службе краевого СКР сообщили, что возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

- Следствием установлено, что 24 мая текущего года на территории Дзержинского района на улице Транспортной собака напала на ребенка. Ему причинены травмы ноги и ягодицы. Подростку оказывается необходимая медицинская помощь. Следствием будут установлены причины и условия произошедшего. Допрашиваются свидетели и очевидцы, проводятся иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

