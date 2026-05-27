Пермским бизнесменам рассказали о льготном лизинге

В начале 2026 года российский рынок лизинга оказался на неоднозначной развилке. Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют рост нового бизнеса до 2,4 трлн рублей, но доля изымаемого за долги имущества может составить 5–10%, а стоимость заемных денег продолжает диктовать жесткие условия.

Как отмечают аналитики, для малого и среднего бизнеса это означает, что доступ к обновлению основных средств остается дорогим.

– Коммерческий лизинг, особенно для небольших компаний, часто предполагает ставки, привязанные к ключевой ставке ЦБ плюс маржа лизингодателя. В таких условиях даже успешное предприятие трижды подумает, прежде чем брать на себя долговую нагрузку.

Региональные власти, в свою очередь, пытаются создать альтернативу. Механизм, который все чаще используют субъекты РФ, – льготные лизинговые программы. Один из показательных примеров – Пермский край. Программа льготного лизинга работает с 2024 года. За это время предприниматели приобрели 119 единиц техники и оборудования на общую сумму 484 млн рублей. Изначально она была ориентирована на узкий круг отраслей: обрабатывающие производства и сельское хозяйство. В декабре 2025 года программу расширили на гостиничный бизнес, туризм и креативные индустрии, а в апреле 2026 года добавили малые технологические компании (МТК).

– Программа не носит массового характера, требует стажа бизнеса от 12 месяцев, работы в Пермском крае и соответствия приобретаемого оборудования утвержденному перечню. Тем не менее, для целевых отраслей это инструмент развития, – рассказали в Микрофинансовой компании Пермского края.