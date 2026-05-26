От сельского хозяйства до бальных танцев: партия «Новые люди» помогает пермским студентам запустить своё дело

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

За несколько месяцев сотни молодых людей прошли путь от первых бизнес-идей до готовых стартапов.

- С каждым сезоном растёт и количество участников, и качество их проектов. В этом году студенты создали ряд инициатив, связанных с производством протезов, переработкой отходов, сельским хозяйством. Ещё одной особенностью этого сезона стало то, что обучение проходило как в Перми, так и в городе Чайковском. Также мы впервые начали сотрудничать с Министерством образования Пермского края, с Агентством по делам молодёжи и с центром «Мой бизнес». Разместились на площадке «Пермь Экспо» в рамках Дней пермского бизнеса. Создаём ещё больше возможностей, чтобы молодёжь могла открыть своё дело, - подводит итоги сезона руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Пермском крае Егор Лаптев.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

На протяжении двух месяцев участники посещали мастер-классы и воркшопы, где оттачивали свои идеи в трех направлениях: классическое предпринимательство, социально значимые городские проекты и инновационные разработки. Финал сезона прошёл в формате бизнес-ярмарки, где проекты оценивали опытные пермские предприниматели.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В итоге жюри определило сразу несколько победителей. Это проект TechTape, позволяющий создавать инновационные электронные ценники для розничной торговли, студия бальных танцев «Танза», бренд изделий из переработанных пакетов «Перепакет» и студия продвижения брендов Creo. Команды, представляющие эти проекты, отправятся в Москву на общероссийский финал программы. Там они поборются за грант на воплощение своих идей.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Партия «Новые люди» запустила программу «Я в деле» в 2022 году. В дальнейшем инициатива получила поддержку руководства страны, профильных министерств, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах. Занятия охватили более 350 тысяч студентов. Свои стартапы уже запустили более 109 тысяч выпускников программы.