«Мне было страшно встречаться с ним лицом к лицу»: пермячка, которая отбилась от насильника в подъезде туфлей, участвовала в очной ставке

После нападения у Киры остались синяки, долго болели шея и голова. Фото: личная страница Киры Суворовой

Напомним, в середине декабря 2025 года, Кира Суворова вечером возвращалась домой после шопинга. Неизвестный мужчина зашел следом за девушкой, набросился и начал душить. Пермячка не растерялась – достала из пакета с покупками новые туфли и отчаянно отбивалась от маньяка каблуком. Через пару-тройку ударов мужчина отпустил хватку и сбежал. Босоножки с внушительным каблуком тогда буквально спасли девушке жизнь.

После случившегося у Киры остались синяки, долго болели шея и голова. Девушка написала заявление в полицию. Оперативники проверили домовые камеры, на одну действительно попал незнакомец. Спустя неделю его задержали и показали фото пострадавшей. Тогда с мужчины взяли объяснительную и спустя 3 часа отпустили, поскольку дело квалифицировали как хулиганство.

Спустя несколько месяцев у Киры и нападавшего на нее мужчины состоялась очная ставка.

- Мне было страшно встречаться с ним лицом к лицу, но успокаивало то, что в здании полиции он со мной точно ничего не сделает, - говорит пострадавшая.

Кстати, на очную ставку нападавший пришел только со второго раза. По словам Киры, в первый раз он о ней просто забыл.

Сейчас мужчина находится на свободе под подпиской о невыезде. Кира рассказывает, что, когда в полиции она описывала, как он душил ее, по мужчине было видно: даже рассказ доставляет ему удовольствие.

- Человека возбуждает мысль о своих действиях, — говорит Кира. – На очной ставке мы сидели друг напротив друга, и я старалась не говорить о том, как мне было страшно и больно, чтобы не доставлять ему радость.

В полиции нападавший рассказал, что зашел в подъезд, потому что ему негде было справить нужду. Хотя, по словам Киры, рядом находится несколько заведений, где можно свободно зайти в туалет.

Когда следователи спросили его, узнает ли он девушку перед ним, тот ответил, что если бы встретил ее на улице – не узнал.

- Это и понятно – он и не видел мое лицо. Тем более была зима - я в шапке и куртке. А на очную ставку я пришла уже в летнем, - говорит Кира.

Кроме того, в полиции мужчина отрицал, что хотел изнасиловать, мол, думал только припугнуть:

- Он говорил, что я его как-то оскорбила, но при этом, даже не расслышал, как именно. Это полная ерунда – потому что я шла от него на расстоянии и даже не поворачивалась.

Девушка говорит, что изначально следователи хотели возбудить уголовное дело по статье «угроза убийства», но, поскольку телесных повреждений у Киры нет, речь будет идти уже только об административном наказании.

- Я возмущена – человек ранее судимый за изнасилование с точно таким же сценарием, тем более, я слышала, что прошлым летом этот мужчина на кого-то нападал, но тогда отделался только штрафом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бей, туфля!» 30-летнюю пермячку, которая босоножкой отбилась от маньяка, попросили не уезжать из города (Подробнее...)

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru