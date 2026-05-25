Работать в сельском хозяйстве становится модным

Развитие кадрового потенциала становится стратегической задачей для всего агропромышленного комплекса региона. От того, насколько эффективно решается этот вопрос, во многом зависит дальнейшее развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности и устойчивость сельских территорий Прикамья.

Нехватка специалистов в агропромышленном секторе - один из главных факторов, сдерживающих развитие отрасли. О том, как реализуется федеральный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» и о мерах поддержки аграриев рассказала министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Нужен комплексный подход

По словам главы ведомства, кадровый вопрос в сельском хозяйстве сегодня требует комплексного подхода. На ситуацию влияет сразу несколько факторов: естественное старение работников, отток молодежи в крупные города, а также недостаточная вовлеченность молодых специалистов в аграрную сферу.

В результате сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с серьезным дефицитом кадров.

- Сейчас предприятиям АПК не хватает около 1,4 тысячи сотрудников - прежде всего рабочих и специалистов среднего звена. Численность работников агрокомплекса в Пермском крае составляет 29 тысяч человек. При этом 63% выпускников высших аграрных образовательных учреждений трудоустраиваются на сельскохозяйственные предприятия, - подчеркнула Анна Быкова.

Кардинальные изменения

Отрасль активно развивается, тем не менее, среди молодежи сохраняется стереотип, что работа в сельском хозяйстве - это тяжелый физический труд и отсутствие перспектив.

- Однако современный агропромышленный комплекс уже давно кардинально изменился: сегодня это высокотехнологичная сфера, где используются цифровые системы управления, роботизированное оборудование, искусственный интеллект и разработки в области биоинженерии, - отмечают в Минагро.

В условиях цифровизации требуются специалисты нового уровня: не просто агрономы, а цифровые агрономы, умеющие работать с современными технологиями.

На современных агропредприятиях внедряются технологии точного земледелия, автоматизированные фермы, беспилотная техника и системы анализа данных.

Благодаря модернизации сельское хозяйство становится не только более эффективным, но и привлекательным для молодых специалистов, которые хотят работать с инновациями и участвовать в развитии передовых технологий.

Увеличение доли молодежи

Одно из главных направлений работы - увеличение доли молодежи в отрасли. Краевые власти ставят задачу довести количество работников в возрасте до 35 лет до 15% от общего числа занятых в агропромышленном комплексе. На сегодняшний день этот показатель в Прикамье составляет около 12%.

В министерстве отмечают, что для решения кадрового вопроса необходимо не только привлекать новых работников, но и создавать условия для закрепления специалистов на селе. Именно поэтому в регионе реализуется целый комплекс мер, направленных на омоложение кадрового состава агропромышленного комплекса.

В агрокомплекс - со школьной скамьи

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» с 2025 года в муниципалитетах Прикамья при поддержке индустриальных партнёров в школах открываются агротехнологические классы. На сегодняшний день открыто уже 48 агроклассов, в этом году откроются новые классы в Чусовском, Карагайском, Чайковском, Нытвенском, Частинском округах. До 2030 года в Прикамье будут оборудованы 83 специализированных класса.

Выбрать агротехнологический профиль обучения могут школьники 7–11 классов. Программа включает углубленное изучение предметов, необходимых для поступления в профильные вузы: биология, химия, математика, физика. Агроклассы открываются по восьми направлениям, сейчас обучаются уже более 700 ребят. По оборудованию и оснащению большую часть расходов в рамках нацпроекта берет на себя Министерство сельского хозяйства РФ, остальное - вложения предприятий.

Так, например, индустриальный партнер Троицкой школы (Кунгурский МО) - Колхоз имени Чапаева - провел ремонт агротехкласса с лаборантской и закупил оборудование. В Частинской школе при поддержке предприятия «Антар» совсем недавно открылся первый в округе агрокласс. Партнер также отремонтировал кабинет и оборудовал его всем необходимым.

При этом индустриальный партнёр получает субсидию 90 % по затратам на капитальный ремонт и оснащение агротехкласса и 95 % понесённых затрат на стимулирующие выплаты учителям агротехклассов.

Программы для школьников разрабатываются также совместно с сельхозпредприятиями региона. Ребята изучают не только классические направления, но и современные: сити-фермерство, робототехнику, основы сельхозмеханизации, использование агродронов.

И это не единственный пример взаимодействия сельхозпредприятий с учебными учреждениями. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что в Прикамье уделяется особое внимание подготовке кадров для местных предприятий любой отрасли, и регион опирается на модель «школа - техникум/вуз - предприятие». От учебного заведения требуется соответствующая подготовка выпускников, а от работодателей - конкретный заказ и поддержка будущих специалистов.

Студентам СПО и ВУЗов - особое внимание

Серьезная работа ведется и в сфере среднего профессионального и высшего образования. В рамках ближайшей пятилетки одним из приоритетных направлений останутся целевое обучение и организация производственных практик для студентов колледжей и вузов.

Региональные власти продолжают поддерживать предприятия, которые готовы принимать студентов на практику и участвовать в их подготовке. Так, работодателям компенсируется часть затрат на организацию практического обучения. Для предприятий, работающих со студентами вузов, размер компенсации составляет 30% расходов, а при организации практики для студентов СПО - до 90% затрат покрывается за счет краевого бюджета.

- Подобные меры позволяют аграрным предприятиям активнее включаться в образовательный процесс и заинтересовывать молодых специалистов еще во время обучения. Для студентов это также становится возможностью получить практический опыт, познакомиться с будущими работодателями и определиться с местом дальнейшей работы, - объясняют в минагро.

- В системе среднего профессионального образования реализуем программу «Профессионалитет». В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» проводим производственную практику и профориентацию молодежи вместе с предприятиями региона. Так, в филиале Пермского агропромышленного техникума в Бершети созданы 9 современных лабораторий по федеральному проекту «Профессионалитет». Студенты учатся по программам, разработанным вместе с крупными предприятиями, и получают навыки, необходимые для успешной работы в сельхозотрасли, - отмечал ранее Дмитрий Махонин.

В прошлом году более 400 ребят обучались по трем ключевым направлениям АПК в сотрудничестве с региональными партнерами, в этом году планируется запуск дополнительной программы для учреждений среднего профессионального образования - «Агропрофессионалитет». Новая инициатива позволит модернизировать учебные площадки, оснастить аудитории современным оборудованием и сделать подготовку специалистов максимально приближенной к реальным условиям работы на предприятиях.

Сотрудничество власти и бизнеса

Важную роль в решении кадрового вопроса играет сотрудничество власти и бизнеса. Региональные предприятия все активнее участвуют в профориентационной работе, организуют экскурсии, проводят встречи со школьниками и студентами, помогают образовательным учреждениям обновлять материальную базу.

Кроме того, работодатели стараются создавать комфортные условия для молодых сотрудников. Предприятия строят жилье, предоставляют его по договорам социального найма, реализуют различные социальные проекты и программы поддержки специалистов. Помимо этого, они также активно участвуют в реконструкции и строительстве социально значимых объектов.

Такие меры особенно важны для сельских территорий, где кадровый вопрос напрямую связан с качеством жизни. Наличие жилья, социальной инфраструктуры, возможностей для профессионального роста и достойной заработной платы становится одним из главных факторов при выборе места работы.

ВАЖНО

Какие выплаты положены молодым специалистам?

Студенты, которые устраиваются на предприятия сельскохозяйственной отрасли уже в этом году, получают единовременную выплату. Для СПО - 100 тысяч рублей, для сотрудников с высшим образованием - 150 тысяч рублей.

В конце прошлого года краевой парламент одобрил проект закона о поддержке кадров сельскохозяйственных организаций. Так, для сотрудников с высшим образованием стимулирующую выплату повысили со 150 до 350 тысяч рублей. Молодые специалисты со средним профессиональным образованием получат вместо прежних 100 тысяч сразу 250 тысяч рублей. Исключено обязательство по отработке 3-х лет после получения стимулирующий выплаты. Таким образом, за 3 года работы специалисты с СПО получают по 350 тысяч рублей, а специалисты с высшим образованием - 500 тысяч рублей.

Со студентами агропредприятия заключают целевые договоры на обучение с ежемесячной выплатой стипендии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Среди аграриев пройдет конкурс «Лучший по профессии»

В Пермском крае стартовал прием заявок на региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» для специалистов агропромышленного комплекса.

В этом году участники смогут побороться за звание лучших сразу в четырех номинациях: «Агроном», «Механизатор», «Ветеринарный фельдшер» и «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения».

Конкурс направлен на поддержку работников сельского хозяйства и повышение престижа аграрных профессий. Для участия работодателю необходимо быть зарегистрированным на портале «Работа России», а сама заявка подается через Госуслуги.