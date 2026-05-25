В Прикамье проверили ход благоустройства и ремонта объектов народной программы

Активисты «Единой России» в рамках «партдесанта» регулярно проводят мониторинг готовности социально значимых объектов, которые являются частью масштабной народной программы партии, направленной на реальные изменения в каждом округе.

В Перми «партдесант» проверил ход ремонта дворов и улиц. Заместитель Секретаря партии, депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов проинспектировал ремонт двора на улице Карпинского, 25. Здесь уже оборудовали новый тротуар, установили бордюры. Впереди - асфальтирование придомовой территории и парковочных карманов. Итоговая приёмка работ пройдёт с участием жителей.

Заместитель Председателя Пермской Городской Думы Максим Спиридонов обсудил с подрядчиком ремонт центральной аллеи Боровиков на участке от Хабаровской до Вагонной. Работы идут по графику и будут завершены в срок. Ранее в микрорайоне Пролетарском уже привели в порядок две улицы: Сочинскую и Костычева.

В рамках проекта «Комфортный край», инициированного губернатором Пермского края, секретарём регионального отделения партии Дмитрием Махониным, идут работы по строительству и ремонту сельских клубов.

В Чайковском округе глава территории Алексей Агафонов проверил ход капитального ремонта клуба села Уральское. Там ведется внутренняя отделка, подрядчик заканчивает облицовку фасада. А в клубе посёлка Буренка есть отставание от графика — решаются технические моменты, сейчас ведутся внутренние и фасадные работы.

В Березовском округе «партдесант» проинспектировал ход работ в Дубовском сельском Доме культуры. Подрядчик уже приступил к комплексу мероприятий, направленных на обновление учреждения.

В Оханском округе проверили ремонт хирургического корпуса. Глава территории, Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Байдин и главный врач Александр Лобанов осмотрели объект: сейчас здесь выполняют отделочные работы помещений и коридоров. Заканчивается монтаж вентиляции и электрооборудования.

В Кудымкаре долгое время инфекционное отделение больницы оставалось одной из острых проблем: здание требовало срочного обновления, а условия не соответствовали современным стандартам.

- Мы системно работали над решением этой проблемы. В итоге нам удалось добиться включения объекта в программу капитального ремонта, и долгожданные работы стартовали в конце 2025 года, - отметил депутат краевого парламента Вагаршак Сарксян.

Ремонт идет строго по графику. Планируемый срок его завершения— конец 2026 года.

В Александровском округе «партдесант» осмотрел территорию будущего обновлённого «Морозовского парка». Масштабные работы стартовали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Пространство выбрали сами жители в ходе всероссийского голосования в 2025 году. Проект рассчитан на три этапа (2026–2028 гг.): в парке появятся зоны для концертов и выставок, теневые навесы, скамейки, современное освещение, видеонаблюдение и новое ограждение. Основанный еще в XIX веке, парк должен вернуть себе статус главного места отдыха.